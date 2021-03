Winnaar van De Grote Dacia Quiz is bekend, meedoen aan tweede editie nu mogelijk

(Advertorial) - Deze maandag verraste het team van Auto Indumij familie de Been uit Oosterhout met de hoofdprijs van De Grote Dacia Quiz: Een Coolblue cadeaukaart ter waarde van 200 euro. Familie Been was één van de ruim 450 deelnemers aan de eerste editie van De Grote Dacia Quiz en had alle vragen juist beantwoord.





Mevrouw de Been was helemaal overdonderd met deze onverwachte verrassing: “We vonden zo’n Dacia quiz een erg leuk idee van Auto Indumij en als Dacia rijders moesten we eigenlijk wel meedoen.” Wat ze precies gaat doen met de cadeaukaart, weet ze nog niet. “Maar we gaan zeker iets leuks uitzoeken bij Coolblue!”

Het merk Dacia is voor Familie Been geen onbekende. Na een aantal jaren Opel hebben ze de overstap gemaakt naar een champagne kleurige Dacia Duster die vorig jaar bij Auto Indumij werd ingeruild voor de nieuwste Dacia Duster in de luxe Prestige uitvoering. En het leuke is dat de ook de Duster weer te zien is in de inmiddels 2de editie van De Grote Dacia Quiz.

2de editie van De Grote Dacia Quiz staat nu live!

Ben je de vorige keer niet in de prijzen gevallen? Geen probleem want de tweede editie van De Grote Dacia Quiz staat nu live! Deze keer met een hoofdrol voor de nieuwe Dacia Sandero: 9 vragen waarmee je jouw Dacia kennis kunt testen en weer de superleuke Coolblue Cadeaukaart ter waarde van maar liefst 200 euro als hoofdprijs.

Meedoen is eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is de juiste Dacia modellen selecteren bij de afbeeldingen. Weet jij alle vragen foutloos te beantwoorden? Dan maak je kans op de cadeaukaart van Coolblue. Kijk snel op www.degrotedaciaquiz.nl en doe mee!