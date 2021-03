Een beter imago voor de Galderse Meren

(Advertorial) - Al sinds de jaren 70 kunnen inwoners van en rondom Breda voor recreatie terecht in het recreatiegebied Galderse Meren. Het is een natuurgebied waar men op het strand van de zon kan genieten, zwemmen in de plas of met een fiets, of tegenwoordig elektrische fiets, door het natuurgebied kan fietsen. Maar het gebied heeft ook een imagoprobleem.

De Galderse Meren bestaat uit twee plassen en een stuk natuurgebied, ten zuiden van Breda. De twee plassen bestaan uit een noordelijke plas en een zuidelijke plas. Hiertussen loopt de A58. Sinds 2009 is recreatie bij de kleinere noordelijke plas niet meer toegestaan. Het gebied is ontstaan door zandwinning. De zandwinning startte begin jaren 70 voor de snelweg A16 en A19 richting Antwerpen. Ook voor de aanleg van de A58 is zand uit de Galderse Meren gebruikt. De Noordelijke plas is later ontstaan, voor de bouw van Breda-Noord. In de jaren 70 waren de Galderse Meren tijdens warme dagen al razend populair, maar was het nog verboden om hier te recreëren. Eind jaren 70 heeft de gemeente Breda het gebied officieel als recreatiegebied ontwikkeld. De jaren 80 waren de gouden jaren voor de Galderse Meren en werd de zuidelijke plas veel gebruikt door watersporters. Doordat het water een lage zuurtegraad heeft en glauconiet bevat, is algengroei niet mogelijk en heeft het water een heldere en tropisch blauwe kleur.

Wat is het probleem met de Galderse Meren?

Hoewel de Galderse Meren nog steeds erg populair zijn, heeft het gebied wel een imagoprobleem. Veel inwoners van Breda gaan er op mooie dagen nog steeds naartoe, maar eigenlijk meer door gebrek aan een betere locatie. De afgelopen decennia zijn de Galderse Meren namelijk voortdurend in het nieuws vanwege vervuiling, vandalisme, agressie, te veel drukte op mooie dagen of illegale danceparty’s. Ook worden al die tijd al diverse plannen gelanceerd om het gebied beter te ontwikkelen, maar eigenlijk is er niet veel van de grond gekomen. De noordelijke plas is al sinds 2009 gesloten en moet eigenlijk een natuurgebied worden, maar nog steeds wordt dit gebied vervuild. Dit heeft er vooral mee te maken dat het niet officieel tot beschermd natuurgebied is aangewezen.

Gemeente Breda aan zet

De gemeente Breda is nu aan zet om duidelijke plannen voor het gebied te ontwikkelen. Natuurbeschermers willen van de noordelijke plas graag een beschermd natuurgebied maken en vinden het redelijk dat de zuidelijk plas dient voor recreatie en festivals. Dit was namelijk te horen bij de raadsvergadering over het gebied in januari. De Bredase VVD heeft in december 2020 een zogenaamde ´bespreeknotitie´ opgesteld, om een debat te voeren over de toekomst van de Galderse Meren. Er zal het komende jaar dus nog heel wat gediscussieerd worden, voordat er daadwerkelijk knopen worden doorgehakt.