De populariteit van een opblaasbare jacuzzi in de tuin

BREDA - Een zwembad in de tuin was lange tijd een luxe die niet veel Bredanaars hadden. Maar daar lijkt de laatste jaren verandering in te komen. Mede door de hete zomers kiezen steeds meer Bredanaars ervoor om een praktisch, maar toch luxe framezwembad aan te schaffen. En dat niet alleen. Ook de opblaasbare jacuzzi is de laatste jaren flink aan populariteit aan het winnen.

Een jacuzzi is voor veel mensen hét toppunt van luxe. En dat is niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat de aanschaf je al snel duizenden euro’s kost. Maar sinds de opblaasbare jacuzzi op de markt is gekomen, is daar verandering in gekomen. De opblaasbare jacuzzi heeft het voor veel meer mensen ineens betaalbaar gemaakt om in eigen tuin te genieten van de luxe van een bubbelbad! En de strenge coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat steeds meer mensen voor de investering kiezen. Want nu reizen naar het buitenland nog steeds niet mogelijk is, is het extra lekker om te kunnen genieten van het vakantiegevoel in je eigen tuin.

Wie een jacuzzi aanschaft, kan daar nu al van genieten. Want om van het warme bubbelbad te genieten, hoeft de buitentemperatuur natuurlijk niet hoog te zijn. Maar de kans is groot dat we over enkele maanden alweer snakken naar verkoeling. De zomers worden immers steeds langer en warmer.

Zwembad

Wie een zwembad aan wil schaffen, heeft keuze uit veel verschillende opties. De makkelijkste en goedkoopste optie is natuurlijk een simpel, klein opblaasbaar badje. Dat is heerlijk om in af te koelen, maar een echte zwemervaring geeft zo’n zwembad niet. Zwembadverkopers zien daarom dat juist de framezwembaden in populariteit aan het winnen zijn. Doordat framezwembaden relatief groot zijn, krijg je veel meer de beleving van zwemmen dan van badderen. Bovendien gaan framezwembaden langer mee dan opblaasbare baden, omdat het materiaal steviger en duurzamer is. Daarmee is het framezwembad dus een goede investering waar je ook komende zomers van kan genieten.

Warme zomers

Afgelopen jaar had Breda een bijzonder warme zomer, met een hittegolf van ruim twee weken. Die extremen zullen door de klimaatverandering steeds vaker toenemen, leggen de meteorologen van Weeronline uit. In totaal werden de zomer sinds 1980 1,3 graad warder. “1,3 graden warmer dan 40 jaar geleden lijkt niet zoveel, maar als we kijken naar het aantal zomerse dagen in juni, juli en augustus zien we dat dit aantal bijna is verdubbeld! Zo werd het begin jaren 80 op slechts circa 13 dagen 25 graden of meer in De Bilt. Inmiddels mag je op ruim twintig zomerse dagen rekenen.”