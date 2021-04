Houwen Juweliers draagt stokje over

BREDA - Houwen Juweliers in Breda-Noord heeft een nieuwe eigenaresse. Op 1 januari 2021 heeft Francien Manders officieel het stokje overgedragen aan Carolien Strijk. “Het is voor mij een bijzondere stap om te zetten. Ik geniet enorm van mijn passie voor het vak.”

Mevrouw Manders kan met een gerust hart het stokje overdragen. “Het geeft me een fijn gevoel om de winkel achter te laten aan Carolien. Omdat we elkaar goed kennen en ik zeker weet dat ze het fantastisch gaat doen.” Carolien Strijk is 31 jaar werkzaam in de juweliersbranche en heeft bij verschillende juweliers gewerkt, waaronder Houwen Juweliers. “Ik heb in deze tijd veel liefde en passie voor het vak ontwikkeld.” De nieuwe eigenaresse gaat het op dezelfde manier voortzetten als mevrouw Manders. “Ik sta helemaal achter haar manier van werken, hoe ze de zaak opgebouwd heeft tot waar die nu is gekomen bewonder ik enorm. Met visie op de toekomst gaan we ons meer profileren op de social media kanalen en met trots kunnen we mededelen dat sinds kort onze webshop live is.”

Deur staat altijd open

De slogan van de juwelierszaak is ‘een sieraad voor iedereen’. Dat was volgens mevrouw Manders, die haar juwelierszaak 33 jaar geleden in het winkelcentrum Hoge Vucht opende, een van de belangrijkste punten. “Sommige juwelierszaken hebben beveiliging of je moet langs een extra deur om binnen te komen. Bij ons staat de deur altijd open.” Haar dochter Annemarie Houwen, die haar moeder de afgelopen 17 jaar heeft ondersteund voegt daaraan toe: “Iedereen is hier welkom en voelt zich thuis, dat is onze kracht en iets wat ons bijzonder maakt als juwelier. Voor ons is het belangrijk dat de klant tevreden is. Of dit nu gaat om de aankoop van een kinderbestekje of een gouden ring met briljant.”

Eigen goudsmidatelier

Houwen Juweliers beschikt over een eigen goudsmidatelier. Dat is volgens de nieuwe eigenaresse van grote meerwaarde. “In het atelier worden sieraden gerepareerd, herdenking-sieraden gemaakt en kun je ook van je eigen ‘’oude’’ goud een nieuw sieraad laten ontwerpen. Iedereen heeft een verhaal of herinnering wat tot uitdrukking komt in een sieraad.” Dat is volgens mevrouw Manders heel uniek. “Ik ben erg blij dat ik daar altijd deel van heb mogen uitmaken”, vertelt Manders. “En nog steeds zal doen,” vult Strijk aan. “Het blijft ook de zaak die jij hebt opgebouwd.”

Licht aan het einde van de tunnel

De coronacrisis maakt het voor ondernemers een moeilijke tijd. “Soms krijg ik het even benauwd, maar ik weet zeker dat het goed komt.” Mevrouw Manders verzekert haar daarvan. “Ik heb altijd van het werk genoten. Ik hoop dat Carolien er net zoveel energie uithaalt als ik altijd heb gedaan.”

Moerwijk 11

4826 HN Breda

T: 076-5875034

E: info@houwenjuweliers.nl