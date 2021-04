Auto Indumij tweede paasdag op afspraak geopend: ‘Profiteer van de supervoordelige paasdeals’

(Advertorial) - Een paasshow is helaas nog niet mogelijk. Maar het goede nieuws is dat alle Auto Indumij-vestigingen tweede paasdag van 11.00 tot 16.00uur op afspraak geopend zijn!

Zo kun je in alle rust de allernieuwste Renault modellen komen bekijken of een uitgebreide testrit komen maken met jouw favoriete Renault. En heb je jouw keuze gemaakt? Dan profiteer je bij auto Indumij tot en met tweede paasdag van extra aantrekkelijke acties zoals 3 superleuke Topdeals voor de Renault Twingo, Clio en de nieuwe Captur. Benieuwd? Lees dan snel verder of plan online jouw showroomafspraak op www.renault-indumij.nl/pasen

Twingo voorraadvoordeel van € 1.000,-

Kies je voor een nieuwe Renault Twingo SCe 65 Collection uit de voorraad van Auto Indumij? Dan profiteer je van € 1.000,- voorraadvoordeel. Zo’n Twingo Collection is standaard zeer luxe uitgerust met onder andere airconditioning, C-shape LED dagrijverlichting en de kleinste draaicirkel in zijn klasse. Bekijk alle Twingo Topdeals op www.ikwileentwingo.nl

Nieuwe Clio Bi-Fuel met € 1.300,- voordeel

De nieuwe Clio met Bi-Fuel TCe 100 motor maakt het mogelijk om naast op benzine ook op LPG te rijden. Dat is niet alleen erg goed voor het milieu, het is ook aangenaam voor jouw portemonnee. Een liter LPG scheelt aan de pomp al snel € 1,- met een liter normale benzine! Door de gecombineerde brandstof en LPG tank profiteer je ook nog eens van een actieradius van tot wel 1.000km. Dat rijdt wel erg lekker! Bekijk alle Clio acties op www.ikwileenclio.nl

Superluxe Renault Captur met € 2.000,- paasvoordeel

De Renault Captur is een bestseller. Als je dan ook nog eens de kans krijgt om met € 2.000,- paasvoordeel over te stappen in zo’n gloednieuwe Renault Captur TCe 90 GPF Intens, dan is het wel heel aantrekkelijk om op Tweede Paasdag een bezoek bij Auto Indumij te plannen.

We laten je graag alle luxe uitrusting van de Intens-uitvoering ervaren en zorgen ervoor dat, wanneer je een inruilauto hebt, je een mooie inruilprijs van ons ontvangt. Bekijk onze Captur Intens actie op www.ikwileencaptur.nl

Indumij Occasion Centers ook geopend!

Op zoek naar een scherp geprijsde Top Occasions. Op Tweede Paasdag ben je ook bij het Indumij Occasion Center in Breda en Oud-Beijerland op afspraak van harte welkom. Keuze uit alle merken en je vindt hier het grootste occasionaanbod van de regio.

Plan jouw showroombezoek online

Uiteraard willen we dat jouw showroombezoek comfortabel en zo veilig mogelijk verloopt. Daarom alvast een afspraak inplannen wanneer je ons wilt bezoeken. Zo zorgen we ervoor dat je in alle rust jouw favoriete Renault kunt bekijken en een uitgebreide proefrit kunt maken. Hierbij houden wij ons aan de hygiënevoorschriften vanuit het RIVM. Afspraak inplannen? https://www.renault-indumij.nl/contact/showroombezoek-inplannen

Zien we je Tweede Paasdag?