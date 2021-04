VIP Cosmetics bestaat 20 jaar en heeft een bijzondere missie

(Advertorial) - VIP Cosmetics bestaat 20 jaar en heeft een bijzondere missie, namelijk mensen kennis laten maken met dermatografie. “Er is niks mis met eigenheid, rauwe schoonheid en imperfecties, je hoeft je alleen niet ongemakkelijk of onzeker te voelen over dat waar je wat aan kunt doen”, stelt eigenaresse Mariska de Jong.

VIP Cosmetics heeft de missie om meer mensen te laten kennismaken met dermatografie. Dat is een techniek waarbij de huidtherapeut met speciale apparatuur pigmentstoffen in de huid aanbrengt. Dit om huidafwijkingen behandelen. Momenteel denken nog te veel mensen dat er geen behandelingen mogelijk zijn, of ervaren een hoge drempel om wat te laten doen aan hun lichamelijke ongemakken zoals wijnvlekken, medische littekens, littekens na ongelukken of geslachtsziektes. Dit kan en moet anders volgens grondlegger en gezicht achter VIP Cosmetics; Mariska de Jong.

Natuurlijke schoonheid

Volgens Mariska de Jong is er niks mis met eigenheid, rauwe schoonheid en imperfecties, je hoeft je alleen niet ongemakkelijk of onzeker te voelen over dat waar je wat aan kunt doen. “Bij VIP Cosmetics bieden we een compleet aanbod aan cosmetische behandelingen die de natuurlijke schoonheid versterken.”

Met 20 jaar ervaring weet VIP Cosmetics als geen ander hoe sommige mensen zich kunnen schamen voor hun lichaam en zelfs sommige dingen niet meer durven te doen. Daarom zijn ze zich gaan specialiseren om deze littekens weg te werken en willen nog veel meer mensen helpen die door lichamelijke ongemakkelijkheden minder zeker en gelukkig in het leven staan. VIP Cosmetics is daarbij GGD gecertificeerd en heeft een AGB code waarbij er een vergoeding aangevraagd kan worden bij de zorgverzekeraar.

Over Mariska de Jong

Als gediplomeerd dermatograaf, cosmedisch huidspecialist en Master Cosmetic Artist is Mariska de Jong het gezicht achter VIP Cosmetics Als geen ander weet ze wat het effect kan zijn van lichamelijke imperfectie op je leven en zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen vind ze de basis om de beste versie van jezelf te zijn en om impact te kunnen maken op je eigen leven en het leven van de mensen om ons heen. Ze noemt dat beauty with attitude. Met haar unieke stijl, gecombineerd met haar verfijnde techniek bereikt ze grensverleggende resultaten.