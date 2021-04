Van zonnebrillen tot USB-sticks: Bedrukken doe je bij Igo Promo

(advertorial) - Wil jij je bedrijf promoten? De naamsbekendheid van jouw merk vergroten? Of een mooi aandenken cadeau doen aan de leden van jouw vereniging of organisatie? Dan is persoonlijk bedrukken dé manier. Wij zetten vijf populaire producten uit het brede assortiment van Igo Promo voor je op een rij.

Pennen

Het is een inkoppertje natuurlijk: Pennen. Van oudsher zijn pennen één van de meest populaire producten om de laten bedrukken. En dat is niet voor niets! Een bedrukte of gegraveerde pen met een eigen logo komt namelijk professioneel over, en is ideaal om je naamsbekendheid te vergroten. Want met een goede pen, is iedereen blij! Bij Igo Promo is de keuze enorm. “Of het nu om een eenvoudige, goedkope balpen of een luxe vulpen gaat, wij hebben een breed assortiment met veel opdrukmogelijkheden.”

USB-sticks

Nou denk je misschien, zijn USB-sticks niet ouderwets? Maar vergis je niet. De insteekgeheugens komen namelijk nog steeds op heel veel manieren van pas, en zijn enorm populair om te laten personaliseren. Je hebt ze in allerlei unieke vormen, soorten en maten. “Wij kunnen USB-sticks bedrukken met logo in diverse modellen en met verschillende capaciteiten.”

Mondkapjes

Een jaar geleden dacht niemand in Nederland er nog aan om mondkapjes te laten bedrukken. Maar sinds de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes en winkels is ingevoerd, zijn de mondkapjes niet meer weg te denken uit het straatbeeld. En aangezien iedereen mondkapjes nodig heeft, is de populariteit om ze te laten bedrukken de afgelopen maanden extreem gegroeid! Want als jouw persoonlijke ontwerp ergens goed tot zijn zichtbaar is, dan is het wel op een mondkapje!

Mokken

Ook de mokken zijn een inkoppertje. Steevast zijn mokken en waterflessen populair als het aankomt op persoonlijk bedrukken. Drinkwaren zijn producten immers die dagelijks gebruikt worden op het werk, wanneer je onderweg bent, tijdens het sporten of wanneer je een dagje thuis bent. Laat een drinkfles, sportbidon of mok bedrukken met logo en tekst en zorg dat jouw merk dagelijks zichtbaar is!

Zonnebrillen

De zomer komt eraan, en daarmee komen ook de zonnebrillen weer uit de lade! Een fijne zonnebril gaat overal mee naartoe als de zon schijnt. Dat zorgt ervoor dat het een leuk en vrolijk cadeau is voor jouw klanten, medewerkers of vereniging!

Over Igo Promo

IGO Promo is in 1945 in Nederland opgericht. Meer dan 70 jaar later is IGO Promo uitgegroeid tot een marktleider in relatiegeschenken en bedrukte producten door heel Europa. Onze mentaliteit stelt de klant voorop, waardoor we sterke en duurzame jarenlange zakelijke relaties opbouwen met onze klanten. Onze afdrukfaciliteit is ook enorm gegroeid in de afgelopen decennia met de allernieuwste functionaliteiten voor afdrukapparatuur en fantastische, gepassioneerde en professionele medewerkers. We leggen de lat hoog voor onze promotieartikelen en afdruktechnieken, zodat onze klanten de resultaten van hoge kwaliteit ontvangen die zij van ons verwachten.