Profiteer van de supervoordelige Hallo Voorjaar Deals bij Auto Indumij

(Advertorial) - Met de komst van het voorjaar worden de acties bij Auto Indumij alleen maar beter. Zo profiteer je nu met de Hallo Voorjaar Deals op de nieuwste Renault modellen van kortingen tot wel 2000 euro!

Ga jij voor een nieuwe Renault Twingo, Clio of Captur? Dan ben je bij Auto Indumij aan het juiste adres. Tot en met 31 mei profiteer je met de Hallo Voorjaar Deals van maximaal voordeel op jouw favoriete Renault.

Twingo Hallo Voorjaar Deals

Kies je voor een nieuwe Renault Twingo Collection uit de voorraad van Auto Indumij? Dan profiteer je met de Hallo Voorjaars Deal van 1000 euro voordeel. Zo’n Twingo Collection is standaard zeer luxe uitgerust met onder andere airconditioning, C-shape LED dagrijverlichting en de kleinste draaicirkel in zijn klasse. Ga je liever voor de nog completere Intens uitvoering van de Twingo? Dan wordt het met climate control, lichtmetalen velgen en het Easy Link multimediasysteem extra genieten. Bekijk onze acties op https://www.renault-indumij.nl/acties/hallo-voorjaar-deals

Nieuwe Clio Zen met 1800 euro Hallo Voorjaar Deal voordeel

De nieuwe Clio met TCe 90 turbobenzinemotor maakt het mogelijk om naast zuinig ook sportief te rijden. Standaard voorzoen van een handgeschakelde 6-versnellingsbak en uitgevoerd als luxe Zen. Zo geniet je van full LED Pure Vision koplampen, 16 inch design wielen en het Easy Link Multimediasysteem. Uiteraard is een koele airconditioning standaard. Bekijk alle Clio acties op www.ikwileenclio.nl

Nu ook een supervoordelig Captur Intens aanbod

De Renault Captur TCe 90 GPF Intens is een zeer gewilde uitvoering. Luxe uitgerust en voorzien van de sterke 90pk turbobenzinemotor zorgt de Captur Intens ervoor dat autorijden echt genieten wordt. Met de Hallo Voorjaars Deal van Auto Indumij rijd je nu al een nieuwe Captur TCe 90 GPF Intens vanaf 24.990 euro Een groot voordeel daarnaast is dat je snel over jouw nieuwe Captur kunt beschikken! Bekijk onze Captur Intens actie op www.ikwileencaptur.nl

Showrooms geopend!

Eindelijk mogen wij je weer ontvangen zonder afspraak! Uiteraard houden we ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM zodat jouw bezoek zo veilig mogelijk verloopt.