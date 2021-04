Poolstar Zwembaden: Een zwembad op maat dat een leven lang mee gaat

(advertorial) - Heb jij altijd al gedroomd van een zwembad in de tuin? Poolstar Zwembaden kan je helpen om die droom werkelijkheid te laten worden. Sinds 1 april is de gloednieuwe zwembadspecialist gevestigd aan de Oosterhoutseweg in Teteringen.



Er bestaan veel vooroordelen over zwembaden. Dat weet de eigenaar van Poolstar Eric van Dijk als geen ander. Hij heeft jarenlange ervaring vanuit België in de branche. “Mensen denken bijvoorbeeld dat je maar een paar weken per jaar van een zwembad kan genieten. Maar wie kiest voor een zwembad van Poolstar, heeft daar van april tot en met oktober of zelfs langer plezier van. En de tijd dat de kosten om een zwembad te verwarmen torenhoog waren, zijn ook voorbij. Wij bieden duurzame installaties en oplossingen, waardoor een verwarmd zwembad je gemiddeld maar 3 tot 6 euro per dag kost.”



Kwaliteit en flexibiliteit

Poolstar is een specialist op het gebied van bouwkundige zwembaden. Je vindt er dus geen baden van polyester of hout. “Bouwkundige zwembaden hebben verschillende voordelen”, legt Eric uit. “Allereerst in kwaliteit. Een bouwkundig bad is in isolatie, staal en beton gegoten en heeft daardoor een lange levensduur.” Een bouwkundig bad gaat gemakkelijk tot dertig jaar mee. Bovendien kan een bouwkundig zwembad op maat gemaakt worden voor iedere tuin. “Je kan het vergelijken met een bouwwerk van lego. We kunnen de blokken en opties precies maken zoals onze klant het wenst. Of het nou een langgerekt zwembad is van 3 bij 14 meter, of een kleiner zwembad van 3 bij 3 meter in een stadstuin. En ook qua kleur folie kunnen we het onze klanten precies naar hun wens maken.”



Zwembadplein

Wat Poolstar uniek maakt is het gloednieuwe zwembadplein. Daar kunnen klanten opties en materialen met eigen ogen bekijken en vergelijken. Ook verschillende apparaten en installaties zijn daar te bezichtigen. “Dat is een service die veel andere zwembadbouwers niet kunnen bieden.” Om een zwembad in de tuin te laten bouwen hoef je allang geen miljonair meer te zijn. De prijzen bij Poolstar beginnen al vanaf 25.000 euro. Voor dat bedrag heb je een zwembad van a tot z, met de professionele service die je daarbij verwacht. “Wij verkopen niet alleen een product, maar echt een concept. Mensen kunnen bij ons terecht voor het complete plaatje. Van het eerste graafwerk tot de afronding met de betegeling rondom het zwembad.”



Onderhoudsproducten

Voor alle huidige zwembadeigenaren in de regio heeft Poolstar bovendien alle producten in huis voor onderhoud en verbetering van waterkwaliteit, zoals zout, chloor, ph min. Verder kun je alles rondom het zwembadconcept bestellen in de webshop van Poolstar, zoals de nieuwste generatie fluisterstille warmtepompen, waterbehandelingen, zwembadpompen en ga zo maar door! Wie benieuwd is naar de mogelijkheden en prijzen, kan op de website van Poolstar via een configurator zijn droomzwembad ontwerpen. Wil je vervolgens uitgebreid advies, de mogelijkheden met eigen ogen bekijken en een overzichtelijke offerte? Kom dan vooral eens langs bij Poolstar.

Poolstar Zwembaden

Oosterhoutseweg 129 A-1

4847DB Teteringen

www.poolstar.nl