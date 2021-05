Vrolijk bouwt nieuw hoofdkantoor Meeberg ISO Tanks en Containers in Breda

(Advertorial) - Na het finaliseren van het ontwikkelingstraject start nu de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor voor Meeberg ISO Tanks en Containers, gelegen op industrieterrein Krogten. Voor Vrolijk is dit het eerste project in Breda sinds de verhuizing naar de Nassaustad, wat dit project natuurlijk bijzonder maakt.

Meeberg ISO Tanks & Containers is een 100% familiebedrijf wat momenteel wordt geleid door de 2de generatie. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van verkoop, verhuur, modificaties en reparatie van ISO Tanks & Containers is Meeberg uitgegroeid tot één van de grootste Europese leveranciers van refurbished (tank)containers en rebuild open top containers. In 2021 is naast het al bestaande containerdepot te Moerdijk een 2de locatie in Breda gerealiseerd waar Vrolijk het nieuwe hoofdkantoor gaat bouwen, waardoor de groeiambities van Meeberg ISO Tanks en Containers de komende jaren kunnen worden bewerkstelligd.



3D-Impressie: Bouwbedrijf Vrolijk

Vrolijk bouwt haar eerste project in Breda

De bouw van het kantoor voor Meeberg ISO Tanks en Containers is voor Vrolijk haar eerste project in Breda. Vrolijk neemt het gehele plaatje voor haar rekening, ze zullen het kantoorpand van ontwerp tot oplevering uitvoeren. Het bedrijfspand is een modern kantoor bestaande uit twee verdiepingen, het gehele kantoor heeft een oppervlakte van 800 m2 en het is gelegen op industrieterrein Krogten.

Mark Broere, commercieel manager bij Vrolijk gaf aan blij te zijn met het eerste project voor Vrolijk in Breda. ‘’We zijn ontzettend trots dat we dit moderne kantoorpand van ontwerp tot aan oplevering uitvoeren en voor ons natuurlijk extra bijzonder omdat we voor het eerst in Breda bouwen sinds onze verhuizing.”

De bouw van het kantoor is van start gegaan en het kantoor zal eind van het jaar in gebruik genomen kunnen worden.