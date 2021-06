PLAYGRND: Dé uitgaansbelevenis van Breda heropent haar deuren

(Advertorial) – Combineer jij het drinken van je speciaalbiertje graag met een leuke activiteit? Dan moet je bij STRND zijn. Daar heropent vanaf aanstaande zaterdag 5 juni het vernieuwende uitgaansconcept PLAYGRND, een unieke combinatie van borrelen, dineren en diverse activiteiten.

Midden in de coronacrisis kwam STRND vorig jaar met het ‘nieuwe uitgaan’. Bij PLAYGRND kunnen bezoekers jeu de boulen, uniek mini golfen bij MinigolfRevolution en ping pongen op wel heel bijzondere tafels. Onder het genot van een drankje, met een heerlijk muziekje en een dak boven je hoofd zit je hier altijd goed en droog! Op het foodplein is daarnaast genoeg ruimte om een hapje te eten en spellen als Jenga en bijzonder boardgames te spelen. “Een toffe en ruime plek om je een middag of avond kostelijk te vermaken”, verteld Sipke Schrijnen van STRND.

Schrijnen omschrijft het vorig jaar geïntroduceerde concept als lekker toegankelijk en door het bijzondere sausje hip en zeker Instagramwaardig. “Een échte indoor uitgaansbelevenis zal nu nog moeilijk te vinden zijn. Daarom werkt onze mix nu extra goed.” Het concept bestaat uit drie activiteiten: Minigolf van MinigolfRevolution, een Ping Pong Area en een échte Jeu de Boules Club. Dat is nog niet het enige wat de PLAYGRND te bieden heeft. Aan een van de vele tafels kunnen bezoekers nog diverse andere spellen spelen. Trendy hapjes, heerlijke streetfood, meer dan 30 speciaal bieren en goede muziek maken je avond compleet. “Eigenlijk is het een speelplaats voor volwassenen.”

Het concept wordt steeds vernieuwd en verder ontwikkeld. “De spellen voor de tafels worden steeds weer aangevuld met nieuwe. Daarnaast proberen we de drie activiteiten ook zo verrassend mogelijk te maken. Zo heeft de minigolfbaan allerlei lichteffecten en unieke spelelementen en komen er regelmatig nieuwe banen of effecten bij”, legt Schrijnen uit. “Ook komen bezoekers er tijdens hun eerste bezoek vaak niet aan toe om alles te doen wat mogelijk is. Zo blijft het voor Bredanaars leuk om meerdere keren langs te komen.”

Bedrijfsuitje

Niet alleen Bredase consumenten zijn welkom. Ook voor groepen en bedrijven is het concept een ideale ruimte voor een leuk uitje. “Al sinds 2013 richten wij ons op het ontvangen van groepen. Dat wordt ons een stuk lastiger gemaakt door de coronacrisis. Door laagdrempelige activiteiten, die iedereen kan doen, wordt dat groepsgevoel voor ons maar ook voor bedrijven behouden.”

Bedrijven zijn niet alleen welkom bij de activiteiten. Het is ook mogelijk om tafels of een aparte ruimte te huren voor presentaties en vergaderingen. “Nu alles op 1,5 meter moet, hebben bedrijven niet altijd meer de ruimte om vergaderingen in hun eigen gebouw te doen. Daarom geven wij hier wel die mogelijkheid.”

Einde coronamaatregelen in zicht

Ook bij PLAYGRND moeten de coronamaatregelen nageleefd worden. “Maar daar is hier gelukkig alle ruimte voor.” Bezoekers moeten van tevoren een tijdslot van drie uur reserveren. “Zo kunnen wij reguleren hoeveel mensen binnen zijn. Daarnaast staan alle tafels op genoeg afstand maar slim opgesteld zodat men toch gezellig bij elkaar zit. Bij de Jeu de Boules banen moeten degene die niet aan het gooien zijn, netjes aan tafel gaan zitten.” Ook met het bestellen van eten en drinken is rekening gehouden met de maatregelen. “Bestellen gaat super snel via een QR-code op de menukaart. We zijn wel heel blij dat het einde van de maatregelen steeds dichter bij komen. Zo kunnen we straks niet alleen PLAYGRND draaien maar ook weer bijzondere events organiseren met bijvoorbeeld te gekke DJ’s en speciale thema’s.”

PLAYGRND is geopend* op vrijdag van 16.00 tot 02.00, op zaterdag van 14.00 tot 02.00 en op zondag van 14.00 tot 00.00 uur. De entree is 8,00 euro per persoon, waarna je drie uur kan genieten van alle activiteiten.

*De sluitingstijd is net als bij alle horeca tijdelijk vervroegd wegens coronamaatregelen.