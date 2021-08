Entreediploma mbo niveau 1 in één jaar tijd

Aan de slag in de bouwsector? Bij Stichting Opleidingscentrum West-Brabant kun je in een jaar tijd je entreediploma op mbo niveau 1 halen. Het eerste startmoment is in september.

Medio 2018 richtte Hans van Baal, eigenaar van Stukadoorsbedrijf Van Baal, de Stichting Opleidingscentrum West-Brabant op. Hierbij lanceerde hij de competentiegerichte Praktijkopleiding Stukadoors, gericht op het versneld opleiden van stukadoors. Onder meer praktijkjongeren en (vroegtijdig) schoolverlaters zonder startkwalificatie konden op deze manier het vak van stukadoor onder de knie krijgen.

Opleiding

Het bleek een schot in de roos. De laatste jaren is hiernaast de behoefte aan een bredere opleiding duidelijk toegenomen, weet Hans van Baal. “Stukadoor worden is één ding. Tijdens de opleiding kregen we echter al vaak te horen dat de leerlingen ook wel belangstelling hadden voor bijvoorbeeld tegelzetten of schilderen. Voor ons het signaal om daar iets mee te doen.” Opleidingscentrum West-Brabant heeft daarom de krachten gebundeld met beroepsopleider Curio en haar aanbod uitgebreid met een praktijkgerichte opleiding gericht op het behalen van het entreediploma op mbo niveau 1, eveneens bedoeld voor praktijkjongeren en (vroegtijdig) schoolverlaters. Van Baal: “Tijdens de opleiding komen alle mogelijke disciplines aan bod, zoals slopen, stukadoren, tegelzetten, metselen en schilderen. Ook maken leerlingen kennis met elementen als veiligheid op de bouw. Ons sterke punt is dat we opleiden vanuit de praktijk. Die combineren we met de theorie. Om de opleiding te faciliteren, hebben wij flink geïnvesteerd in onze praktijklokalen. Ook helpen we onze leerlingen bij het zoeken naar een passend stagebedrijf. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze toegeleid worden naar werk, of ze kunnen doorstromen naar niveau 2.”

Startmoment

Het eerste startmoment is zoals gezegd in september. De opleiding duurt één jaar. Belangstellenden kunnen vrijblijvend langskomen en desgewenst een dag meedraaien om met de opleiding kennis te maken.

Meer informatie en aanmelden via: www.praktijk-opleiding.nl