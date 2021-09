Jack Suykerbuyk nu ook voor zitcomfort

(Advertorial) - Naast een goed bed is ook een goed zitmeubel van groot belang voor een mens. Voor Jack Suykerbuyk reden om zijn winkel in Etten-Leur om te bouwen tot een speciaalzaak in relaxfauteuils, sta-op-stoelen, bankstellen, eetkamerstoelen en tafels. De bedden worden voortaan verkocht in de vestiging in Sint Willebrord.

De winkel in Etten-Leur meet ongeveer 800m². Dat was onvoldoende om de mensen een ruime keuze in bedden te geven. Maar de ondernemer Jack Suykerbuyk zag ook dat er behoefte is aan een plek waar men voor een goede stoel terecht kan. En dat allemaal binnen de kernwaarden die hij hanteert: goede service en kwaliteit. Daarom maakte hij de weloverwogen keuze om de winkel in Etten-Leur om te bouwen tot een winkel die zich richt op meubelen die zorgen voor een goede zitcomfort.

“Mensen worden ouder en het belang van een goede stoel is voor het lichaam heel belangrijk, net zo belangrijk als bijvoorbeeld een goed matras.” Waarna we een rondje lopen door de winkel. Te vaak zitten mensen op meubels die niet goed passen of geen comfort bieden vertelt hij dan. Stoelen die stijf zijn. En laat dan het verschil zien en bovenal ervaren. Kwaliteit, service en met name een goede ergonomie. Dat zijn de kernbegrippen van Jack Suykerbuyk.

Hij kiest dan ook voor goede merken als o.a. Stressless, Gealux en de Toekomst omdat die in staat zijn om service te bieden, staan voor kwaliteit en meegaan in de nieuwste ergonomische ontwikkelingen. En dat deze kernbegrippen belangrijk zijn had hij al gezien in zijn beddenspeciaalzaak, vandaar dat hij hier niet van afwijkt.

“Er is altijd wel iemand goedkoper maar ik wil graag goede kwaliteit en service leveren.” De winkel aan het Burchtplein is net veranderd maar de eerste reacties zijn goed geeft hij aan.

“We zitten nog midden in de vakantieperiode maar de eerste periode valt me niet tegen. Als het zo door blijft gaan teken ik daarvoor”.

Zitcomfort Jack Suykerbuyk

Burchtplein 82, 4873 BN Etten-Leur

tel. (076) 5441414

www.altijdlekkerzitten.nl