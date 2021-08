Breda Buiten organiseertzomerfestival op unieke locatie

(Advertorial) - Aankomend weekend vindt het ‘ik zie je daar-zomerfestival’ plaats op de BUas Campus. In de tuinen van deze Bredase onderwijsinstelling, waar normaal vele studenten en leraren lopen, vind je dit weekend allerlei liefhebbers van muziek, theater, dans en kunst. Het festival is voor alle leeftijden en de toegang is gratis.

Op 4 en 5 september staan op het buitenpodium diverse muziekstijlen geprogrammeerd en vind je er theater- en dansvoorstellingen. An van Dixhoorn, programmeur van Breda Buiten: “We organiseerden samen met De Buurtzaak afgelopen weken al diverse activiteiten op het zomerterras en aankomend weekend pakken we extra uit met een kleinschalig festival. We zijn erg blij met de samenwerking met BUas, die dit prachtige terrein beschikbaar hebben gesteld om weer ruimte te creëren voor cultuur in Breda”.

Zaterdag trapt de Bredase singer-songwriter GeeJee (Gert-Jan Crielaard) om 13.00 uur af met een repertoire van Nederlandstalige nummers. Theater- en kunstliefhebbers kunnen op zaterdag meerdere keren (13.30, 14.30, 16.30 uur) een interactieve voorstelling van Judith Clijsters bezoeken. Doorlopend is er de mogelijkheid om de fototentoonstelling van BO Diversity en een sneak-preview van de Bosch Parade te bekijken. Het muzikale programma wordt afgesloten door Myllie & The Tunes, bekend van het tv-programma de Beste SingerSongwriter, met een mix van jazz, blues, folk en pop.

Het programma op zondag zit wederom vol met livemuziek van onder andere The White Lion (16.30 uur) en de rockband Red Valley (19.00 uur). Ook presenteert Classic Young Masters een optreden met het bijzondere duo Van Grinsven & Van der Linden (14.30 uur). Zij laten horen hoe prachtig de combinatie saxofoon en harp werkt. Het Bredase Dansnest duikt deze dag meerdere momenten op met de dansperformance Dansvisite en de voorstelling TENT& van The100Hands is ook gratis te bezoeken.

Breda Buiten organiseert met dit ik zie je daar-zomerfestival een bomvol cultureel programma voor alle leeftijden. Het terrein van de BUas campus aan de Monseigneur Hopmansstraat is vrij toegankelijk en bezoekers hoeven geen corona-bewijs te tonen. Op het terrein geldt de 1,5 meter afstand en heeft het publiek een vaste zitplaats op het gezellige terras van La Grande Dame of bij het podium. Het hele programma is te lezen op www.bredabuiten.nl. Het ik zie je daar-zomerfestival strijkt op 11 en 12 september ook nog neer bij De Rooi Pannen in Breda.