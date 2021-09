Kenniscentrum Veiligheid 365 breidt uit met nieuw pand in Rijsbergen

(Advertorial) - Kenniscentrum Veiligheid 365 heeft een nieuwe locatie in Rijsbergen. De nieuwe locatie wordt gebruikt om theorie en praktijkcursussen voor de hoogwerker, hef- en/of reachtruck te verzorgen waarbij de nadruk ligt op de praktijk.

Bij het afronden van deze cursussen ontvangen de deelnemers een certificaat, onafhankelijk erkend door Pontifex en Sectorinstituut voor Transport en Logistiek. “We wilden graag een pand in de buurt van Breda hebben. Door de samenwerking met opleidingscentrum West-Brabant zijn we in Rijsbergen terecht gekomen.” aldus Claudia Daenen.

Ook in Waalwijk en Eindhoven bezit Kenniscentrum Veiligheid 365 locaties voor de praktijkcursussen op de hoogwerker, hef- en/of reachtruck.

Kenniscentrum Veiligheid 365 staat voor het stimuleren van veilig werken in de breedste zin. Dit uit zich in een breed aanbod aan cursussen die gericht zijn op veilig werken, sommige aangeboden in wel 14 verschillende talen!

De cursussen, zoals BHV en VCA, zijn wekelijks te volgen en worden op 26 plekken in het land gegeven. Bij een groter aantal aan cursisten is het ook mogelijk om de cursussen Incompany te verzorgen. Indien er cursisten tijdens de Incompany cursus niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ze later nog terugkomen om de cursus in te halen.

Naast het brede aanbod aan cursussen, voorziet Kenniscentrum Veiligheid 365 van advies op het gebied van bijvoorbeeld RI&E en begeleiden zij bedrijven bij het op orde hebben van de benodigde certificeringen. Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden voor de cursussen, het vragen van advies en overige informatie: www.veiligheid365.nl.