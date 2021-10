Dit is de beste reistijd en klimaat voor Nieuw-Zeeland

(advertorial) - Afgelopen zomer hebben we veel thuis moeten zitten en inmiddels staat de winter alweer voor de deur. Maar er is ook goed nieuws: begin 2022 zal Nieuw-Zeeland waarschijnlijk haar grenzen weer openen voor buitenlandse toeristen, en laat dit nu net in de zomer vallen op het zuidelijk halfrond! Lees hier meer over het klimaat en de beste reistijd voor een bezoek aan dit land. In welke maand u het best naar Nieuw-Zeeland kunt reizen hangt af van wat u in het land wilt gaan doen en welk deel van Nieuw-Zeeland u gaat bezoeken. Lees daarnaast meer over de voorbereidingen van een reis, zoals het aanvragen van een visum Nieuw-Zeeland of NZeTA

Het grootste deel van Nieuw-Zeeland heeft net als Nederland en veel andere Europese landen een gematigd zeeklimaat, type Cf volgens de Köppen-classificatie. Dat betekent het klimaat sterk wordt beïnvloed door een nabije zee of oceaan en dat er het hele daar door neerslag kan vallen. De winters zijn er mild en de zomers warm In de droogste maand valt er gemiddeld zo’n 30 millimeter regen.

Bepaalde delen van Nieuw-Zeeland – met name het noordelijke deel van het Zuidereiland – hebben een landklimaat met iets extremere temperaturen. Het gebied ten noorden van Auckland heeft een subtropisch klimaat. Hier is het een stuk warmer dan in de rest van het land en de temperaturen komen hier meestal niet onder 0. In de bergen zijn gebieden waar een hooggebergteklimaat heerst en eeuwige sneeuw ligt.

De seizoenen in Nieuw-Zeeland

Omdat Nieuw-Zeeland op het zuidelijk halfrond ligt vallen de seizoenen precies andersom vergeleken met die in Europa. De lente is van september tot en met november, de zomer van december tot en met februari, de herfst van maart tot en met mei en de winter van juni tot en met augustus.

September - november: lente

In de lente zijn de temperaturen aan de frisse kant, overdag gemiddeld zo’n 16 tot 22 graden Celsius. In deze maanden valt meestal wel de meeste regen, gemiddeld zo’n 93 millimeter. Het voordeel van een reis in de lente is dat deze maanden net voor het hoogseizoen liggen, waardoor het nog niet te druk is met toeristen en de prijzen lager liggen.

December – februari: zomer

De zomermaanden worden over het algemeen beschouwd als beste reistijd voor Nieuw-Zeeland. De temperaturen zijn aangenaam, tussen de 21 en 28 graden en er valt minder neerslag dan in de lente. Deze maanden zijn daarom ook het hoogseizoen in Nieuw-Zeeland, waardoor er meer buitenlandse toeristen zijn.

Maart – mei: herfst

In de herfstmaanden is het in Nieuw-Zeeland overdag gemiddeld 14 graden Celsius. Er valt iets meer regen dan in de zomer, maar minder dan in de lente. In deze maanden kan men het land in prachtige herfstkleuren bewonderen. Omdat in maart het hoogseizoen net is afgelopen zal het minder druk zijn dan in de maanden daarvoor.

Juni – augustus: winter

In de winter is het iets kouder en is de gemiddelde maximale temperatuur zo’n 12 graden Celsius. Niet alleen in de bergen, maar ook in lagergelegen gebieden kan in de winter sneeuw vallen. Juni tot en met augustus behoren tot het laagseizoen en zijn daarom de goedkoopste maanden voor een reis naar Nieuw-Zeeland.

Visum aanvragen

Behalve het uitzoeken van de beste reistijd moet u voor u uw reis boekt ook een visum aanvragen. Het elektronische visum Nieuw-Zeeland (NZeTA) kan eenvoudig online worden aangevraagd. Dit visum is geschikt voor vakanties en voor zakenreizen. Na het indienen van de aanvraag en het voldoen van de kosten voor het visum wordt de aanvraag gemiddeld al na vijf werkdagen per e-mail verstuurd. Controleer voor u een visum aanvraagt of u aan de voorwaarden voor het NZeTA voldoet.

Het visum Nieuw-Zeeland is maar liefst twee jaar geldig. Nadat het visum is toegekend kunt u zelf bepalen op welke dag u in Nieuw-Zeeland aankomt, zolang uw reis binnen de geldigheidsduur van het visum valt. Hierdoor kunt u ook nadat u uw visum heeft aangevraagd nog bepalen in welke maand u naar Nieuw-Zeeland reist. Het visum kan voor meerdere reizen gebruikt worden, waardoor u Nieuw-Zeeland ook tijdens verschillende seizoenen kunt gaan bewonderen.