Hans van Kaatje Jans staat al 25 jaar aan het roer op de Hoge Vucht

(Advertorial) - Een bijzonder jubileum voor Hans van Kaatje Jans in winkelcentrum de Hoge Vucht: Hij staat dit jaar 25 aan het roer van de winkel. “Toen Rianne en ik hier in 1996 voor de eerste keer kwamen, voelde ik meteen een klik met deze plek. Dat is altijd zo gebleven”, aldus Hans.

Het was september 1996 toen Hans en Rianne de winkel overnamen. Ze waren destijds piepjong en op zoek naar een eigen winkel. “Na jaren voor verschillende werkgevers te hebben gewerkt, wilde ik voor mezelf beginnen”, vertelt Hans. De twee zochten een winkel in een cirkel van 40 minuten rijden rond Dordrecht. En na verschillende bezichtigingen van te koop staande winkels kwamen ze op een dinsdagmiddag in de Hoge Vucht terecht. “We voelden beiden meteen een klik”, herinnert Hans zich.

“Het was die middag lekker druk op het plein”, vertelt Hans. De Hoge Vucht ligt immers in een grote wijk waar veel mensen wonen, en ook vele mensen vanuit andere wijken komen naar de Hoge Vucht om boodschappen te doen. “De winkel was wat gedateerd, maar dat konden we zelf wel aanpakken.” Nadat Hans en Rianne de winkel twee jaar hadden voortgezet, kwam de eerste verbouwing.

Klanten

Hans en Rianne leerden steeds meer klanten beter kennen. “Veel klanten komen al 25 jaar bij ons”, vertelt Hans. In de beginjaren runden Hans, Rianne en één medewerkster de winkel. “In 2017 zijn we verhuisd naar het huidige pand, wat we onlangs weer helemaal verbouwd hebben. Nu zijn ze weer helemaal up to date met een team van achtmedewerkers.” Ook werkt hun zoon Boudewijn sinds kort mee in het bedrijf. “Boudewijn geniet van het werk, de klanten en ook hij staat altijd klaar voor een praatje.”

Assortiment

Het assortiment is over de jaren flink veranderd. “In de beginjaren bestond tapas nog niet, en was ons assortiment veel kleiner”, vertelt Hans. “Belegde broodjes, die nu over de toonbank vliegen,

werden toen nog niet verkocht.” Bij Kaatje Jans in de Hoge Vucht is altijd alles vers. Zo worden kaas en vleeswaren altijd vers afgesneden. “Zelf als je maar twee plakjes wilt!” Ook worden de noten dagelijks vers gebakken en worden de salades vers gemaakt in de centrale keuken van Kaatje Jans. “We zijn blij dat we aangesloten zijn bij de club van Kaatje Jans. Dat geeft ons veel inkoopgemak en dus extra tijd om in de winkel te besteden”, aldus Hans



Kent u Hans van Kaatje Jans nog niet?

Kaatje Jans