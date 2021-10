Winactie: Met vier personen onbeperkt bourgondisch dineren bij Het Wapen van Galder

(Advertorial) - Houd jij van bourgondisch eten en Brabantse gezelligheid? Dan moet je bij restaurant Het Wapen van Galder zijn. Eigenaren Maaike en Marbert hebben het restaurant twee jaar geleden een prachtige make-over gegeven, en lanceren deze week een nieuw concept waarbij gasten voortaan een avond lang onbeperkt bourgondisch kunnen genieten. En om dat te vieren geven zij een cadeaubon weg voor vier personen!

Wie binnenloopt bij Het Wapen van Galder kijkt zijn ogen uit. Het restaurant dat op nog geen tien minuten rijden van Breda ligt, heeft dankzij Maaike en Marbert twee jaar geleden een indrukwekkende make-over gekregen. Maar door corona hebben gasten er helaas nog niet veel van kunnen genieten.

“De enthousiaste reacties van gasten die hier voor de eerste keer sinds de renovatie binnenstappen zijn geweldig om te zien”, vertelt Marbert. “Wij willen dan ook nog veel meer mensen kennis laten maken met het vernieuwde Wapen van Galder!”

Bourgondisch

Als Maaike en Marbert hun restaurant in twee woorden moeten omschrijven, dan zijn die snel gekozen: Bourgondisch en gezellig. “Voor ons is de authentieke gastvrijheid enorm belangrijk”, legt Maaike uit. “Het Wapen is een gezellige, Brabantse zaak waar het betaalbaar is om écht lekker en goed te eten.”

Onbeperkt

Vanaf deze week start het Wapen van Galder met een nieuw concept. Naast à la carte bestellen of een driegangenmenu, kunnen gasten voortaan ook kiezen voor onbeperkt bourgondisch genieten. “Voor 31,95 euro per persoon kun je onbeperkt genieten van 55 gerechten op onze kaart. Dus van onze beroemde burger met vers gesneden friet, tot de zalmtartaar en onze vele vegetarische opties. Die serveren wij dan in iets kleinere porties. Zo kun je echt een avondlang bourgondisch dineren.”

Wil je extra voordelig genieten van het onbeperkt bourgondisch dineren bij Het Wapen van Galder? Kom dan snel langs! Want tot en met zondag 7 november kost het onbeperkt bourgondisch genieten slechts 24,95 euro per persoon! “We hopen enorm veel gasten uit de wijde omgeving te mogen ontvangen. Want met onze prachtige locatie die centraal gelegen is en waar je je auto gewoon gratis kwijt kan, is het Wapen van Galder er voor gasten uit de hele regio”, aldus Maaike en Marbert.

Tip: Zoek jij nog een leuke (bij)baan? Het Wapen van Galder is op zoek naar personeel! Heb je interesse? Neem dan contact op met info@Hetwapenvangalder.nl

Winactie

Wil jij met drie vrienden gratis onbeperkt dineren bij Het Wapen van Galder? Ga dan snel naar de Facebookpagina van BredaVandaag, en reageer onder dit artikel wie jij mee zou nemen! Wie weet ben jij de winnaar, en dineer je binnenkort met zijn vieren gratis bij Het Wapen van Galder!