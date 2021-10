HerfstBAAI is geopend: Van gezellig borrelen tot een compleet personeelsfeest!

(advertorial) - Wie van de herfst wil genieten, moet bij HerfstBAAI zijn. De populaire hotspot aan het water heeft sinds 1 oktober alles uit de kast getrokken om van BAAI dé plek te maken waar je in herfstsferen kan genieten van eten, drinken, spellen en thema-avonden. “En BAAI zijn is meemaken voor iedereen”, vertelt Bram Bul. “Zowel met als zonder QR code hebben we een leuke plek voor je!”

Sinds 1 oktober is HerfstBAAI weer terug van weggeweest. Door de lockdown in het najaar van 2020 konden Bredanaars vorig jaar maar twee weken genieten van BAAI in herfstsferen. Gelukkig pakt BAAI dit jaar opnieuw groots uit. “We hebben vorig jaar in de twee weken dat we open mochten zijn enorm positieve reacties ontvangen. Door de prachtige thematisering, de leuke herfstspellen en natuurlijk de gezellige en warme sfeer, waren de gasten erg enthousiast over HerfstBAAI. We hebben er dus enorm veel zin van om dit najaar weer iedereen te mogen verwelkomen!”, vertelt Bram Bul.

Wie bij HersftBAAI komt eten, kan genieten van een vernieuwde menukaart gevuld met herfstige tapasgerechten. “Dat zijn gerechten zoals een zoete aardappelpuree, knoflookgamba’s en reepeper. De eerste reacties die we daarop hebben gehad zijn heel goed!”

Evenementen, borrels en bedrijfsuitjes

HerfstBAAI is bij uitstek dé plek voor groepen. Met een variatie aan leuke evenementen en activiteiten is er genoeg te doen. “Voor een georganiseerde borrel voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, familiedag of verjaardagsfeest kan je deze herfst weer bij BAAI terecht. Groepen kunnen genieten van herfstbarbecues en -buffetten, complete borrels, rondvaarten door de prachtig gekleurde Singels en een volledig herfstspelprogramma”, legt Bram uit. Wat voor veel groepen handig is, is dat een groot deel van BAAI een overdekt terras is waarbij een QR-code niet nodig is. “Zowel met als zonder QR code hebben we een leuke plek voor je. Daarin zijn we echt onderscheidend.”

Bredanaars kunnen deze herfst bij BAAI ook weer terecht voor bijzondere thematische dineravonden en muziek met een DJ op de vrijdagavonden. Ook laat BAAI het Oktoberfest en Halloween dit jaar niet onopgemerkt voorbij gaan. Herfst vier je dus bij HerfstBAAI!

Openingstijden

HerfstBAAI loopt in de maanden oktober en november. Vanaf december wordt de HerfstBAAI opgevolgd door de WinterBAAI waarbij onder andere de glazen iglo’s terug zullen keren. BAAI is ook in de herfstperiode elke dag geopend. Meer informatie over de HerfstBAAI is te vinden op: www.baaibreda.nl.