Met deze tips haal je het theorie-examen in één keer

(advertorial) - Je rijbewijs halen is nog niet zo gemakkelijk. Buiten dat je het rijden in de praktijk goed in de vingers moet krijgen, ligt daar nog een andere boosdoener op de loer: Het gevreesde theorie-examen. Een grote hoeveelheid vragen waarbij weinig ruimte voor fouten is en je maar geringe tijd krijgt om te antwoorden. Daarbij helpt het ook niet om te weten dat slechts 40 procent van de kandidaten in één keer slaagt. Wij zetten voor je een paar tips op een rij waardoor je vol vertrouwen aan het examen deelneemt.

Een goede rijopleiding is een investering in je eigen veiligheid; je leert immers om verantwoord te rijden. Hoewel je in de praktijk veel ondersteund wordt door je rijinstructeur tijdens je lessen, ligt de verantwoordelijkheid om zelf de boeken in te duiken voor je theorie-examen wel bij jou. De slagingspercentages voor het auto, motor en bromfiets of scooter theorie-examen liggen dan ook allemaal rond de 50 procent: Niet erg hoog dus. Dat komt omdat veel leerlingen de toets onderschatten.

Online leren werkt beter

Een van de belangrijkste zaken om op te letten, is je voorbereiding. Voordat je aan het CBR theorie-examen deel neemt, is het belangrijk dat je de stof goed beheerst. Toch wordt niemand blij van avonden achter elkaar het saaie theorieboek induiken. Om goed voorbereid het examen in te gaan door de theorie te leren, kun je het online theorieboek bekijken. Dit theorieboek is het meest efficiënte online theorieboek van Nederland, waarbij in korte tijd alle benodigde onderwerpen aan bod komen. Met foto’s, voorbeelden en 3D-illustraties worden lastige verkeerssituaties op een eenvoudige manier uitgelegd. Kies voor een optimale voorbereiding met online leren: een online theorieboek plus 20 uur examentraining. Dit is de beste voorbereiding op het CBR theorie-examen. Door het online te leren, sla je het gemiddeld drie keer sneller op. Daarnaast zou je in één keer moeten slagen.



Online leren werkt beter - Shutterstock

Theorie-examens oefenen

Door veel te voorbeeldoefeningen te doen, maak je kennis met de vraagstelling. Het CBR gaat in haar formulering verder dan enkel begrijpend lezen. Je schiet er dus niet veel mee op om enkel antwoorden uit je hoofd te leren. Lees alle vragen een paar keer door, herhaal het in je hoofd, denk rustig na en pas je opgedane kennis toe op de vraag. Dit kun je bijvoorbeeld oefenen door meerdere theorie-examens te oefenen. Maar er bestaan ook gratis proefexamens om mee te beginnen. Heb je veel fouten gemaakt, dan is dat helemaal niet erg: Juist daar leer je van. Door stelselmatig een overzicht te maken van je meest gemaakte fouten, maak je voor jezelf een overzicht van de moeilijkste theorieregels. Aan het einde van de rit maak je het voor jezelf een stuk gemakkelijker.

Gevaarherkenning is onderdeel van je examen. Er wordt getoetst of je gevaar op tijd opmerkt en herkent. Je kunt dit het beste oefenen in de praktijk. Geef dus aan bij je rijinstructeur dat je hier mee wilt oefenen. Voor meer informatie over de verschillende onderdelen van je examen, kun je een kijkje nemen op de website van het CBR.

Met vertrouwen naar je examen

En dan komt het moment suprème: Het theorie-examen. Je zult vast veel zenuwen hebben, maar laat daardoor niet je vertrouwen verloren gaan. Blijf de dingen doen zoals je ze altijd deed. Je moet bijvoorbeeld vooral geen koffie gaan drinken, als je dat normaal gesproken ook niet doet. Ontspan jezelf en ga rustig je examen in, en geloof in jezelf - je bent immers goed voorbereid.

Tijdens het maken van de vragen krijg je per onderdeel steeds een bepaalde tijd toegewezen. Hierdoor kun je tijdsdruk ervaren. Probeer dat tegen te houden en alle tijd te nemen die je krijgt. Lees de vraag en jouw gekozen antwoord aandachtig door. Het kan best zijn dat je iets over het hoofd hebt gezien, of dat je een foto verkeerd hebt geïnterpreteerd. Dan kun je alsnog een fout onderscheppen.

Hoera: Geslaagd!

Na afloop van het theorie-examen krijg je gelijk de uitslag te weten. Als je gezakt bent voor het theorie-examen krijg je direct na je examen te zien hoeveel vragen je niet, te laat of fout beantwoord hebt. Als je geslaagd bent wordt de uitslag van het door jou afgelegde auto theorie-examen elektronisch geregistreerd door het CBR. Gefeliciteerd! Je hebt het theoriecertificaat behaald en kunt door naar de volgende stap: het praktijkexamen.