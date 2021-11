Je vrijgezellenfeest in Breda: Dit kun je doen!

(advertorial) - Gaat één van je vrienden of vriendinnen binnenkort trouwen? Dan moet er natuurlijk een vrijgezellenfeest georganiseerd worden. Maar hoe regel je zoiets? En wat is er in Breda eigenlijk allemaal te doen? Wij geven je drie tips over de leukste activiteiten voor de aanstaande bruid / bruidegom. Van casinos tot aan onbeperkt bier drinken op een boot.

Organiseer een persoonlijke pubquiz

Een pubquiz is dé manier om gezellig tijd met elkaar door te brengen. Onder het genot van een koud biertje en wat frituursnacks natuurlijk. Er zijn genoeg bedrijven die dit voor jullie kunnen organiseren, ook in Breda. Maar hoe leuk is het om deze quiz gewoon zelf in elkaar te zetten? Je kunt hiervoor verschillende onderwerpen nemen die je vindt passen bij de aanstaande bruid of bruidegom. Hierdoor wordt de pubquiz ook veel persoonlijker!

Zorg er trouwens wel voor dat je genoeg mensen hebt om deze pubquiz mee te spelen. Het wordt aangeraden om hiervoor minimaal 8 personen uit te nodigen. Zo’n quiz duurt over het algemeen maar 2 uur, het is daarom zeker een leuk idee om nog een andere activiteit te organiseren.

Onbeperkt bier drinken op de Bierboot

Organiseer je een vrijgezellenfeest bij lekker weer? Dan is de Bierboot van Bootje Varen Breda zeker een goed idee! Geniet van onbeperkt bier, wijn of frisdrank terwijl je langs alle mooie hotspots van Breda vaart. Denk bijvoorbeeld aan: het Spanjaardsgat, stadspark Valkenberg en Markdal. Je kunt kiezen uit een rondvaart van 1 uur, 1,5 uur of 2 uur. Je kunt de Bierboot dus prima combineren met andere activiteiten.

Gelukkig hoeft ook niemand van je vrienden de BOB te spelen want er is gewoon een schipper aan boord. Oftewel: de Bierboot is de perfecte manier om toerist te spelen in je eigen stad.

Beleef een avondje uit in het casino

Een leuke activiteit voor ‘s avonds is een uitje naar het casino. In het centrum van Breda vind je bijvoorbeeld het Players Casino, Pierre de Jonge Casino en natuurlijk het Holland Casino. Zorg dat de hele vriendengroep er netjes en classy uitziet. Spreek bijvoorbeeld met elkaar een dresscode af en een budget wat je per persoon mag inzetten.

Organiseer je liever een pyjama party? Nog leuker! Er is alleen een grote kans dat je de fysieke gokhallen niet mag betreden met deze outfits. Maar geen zorgen, je kunt ook gewoon met z’n allen vanuit huis een gokje wagen! Doe je meest comfortabele pyjama of huispak aan en speel de leukste casino spellen onder het genot van een drankje. Het voordeel van online gokken is dat je ook een top casino bonus kunt claimen. Dit heb je niet bij fysieke casino’s. Wie van je vrienden weet er na één avond de meeste winst binnen te slepen?