Breda Store is niet meer weg te denken uit de binnenstad

BREDA - Bredase bieren, kaarsen, kerstballen. Wat vorig jaar begon als een pop-up winkel van platform InBreda is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde plek voor Bredanaars: De Breda Store in ‘t Sas. Zo ziet ook Bouke Tuit: “Mensen weten ons steeds beter te vinden. Gelukkig maar. We zijn namelijk echt een kadowinkel dus dit is de periode waar wij het van moeten hebben.”



Dat de feestdagen eraan zitten te komen, dat merken de initiatiefnemers achter de Breda Store zeker. Het is in deze weken een komen en gaan van mensen in onze winkel: “Ik ben op zoek naar dat Bredase kookboek”, vertelt een klant. En even later: “hebben jullie die kaarsen met de skyline van Breda nog?” Bouke lacht: “Ja die kaars, dat is me wat. Onze batch was binnen 24 uur uitverkocht waarna we hemel en aarde hebben bewogen om nog een partij te regelen. En ja, je raadt het al, die was ook binnen no-time uitverkocht.”



Breda kaars

De kaars is één van de hardlopers dit jaar. Naast Bredase hoodies, bieren, skylines en kwartetten. “We hebben voor ieder wat wils. Qua assortiment maar ook qua budget. Een leuk kado voor onder de 25 euro? We hebben genoeg”, verzekert Bouke, die zijn stadsgenoten graag uitnodigt ‘een kijkje te komen nemen’.



NAC

Sinds dit jaar is de Breda Store tevens een officieel verkooppunt van NAC fanartikelen en merchandise. “Een vast punt in de binnenstad had NAC nog niet echt. Dus voor ons een logische samenwerking. En zo zag NAC dat gelukkig ook meteen”, vult Peter van den Broek aan. Sjaals, wedstrijdshirts, maar ook NAC-douchegel, de Breda Store heeft ‘t allemaal. “En als het aan ons ligt, breiden we dit komend jaar nog verder uit.”



Kerstpakketten

De echte fan kan dit jaar bovendien een NAC kerstpakket scoren. Dat kan zowel online op https://shopinbreda.nl/product/nac-kerstpakket/ als in de winkel zelf. In het pakket zit bijvoorbeeld een setje NAC kerstballen, een sjaal en een voucher voor een thuiswedstrijd naar keuze. “Europees voetbal uitgesloten”, knipogen de heren.



Toekomst

“Wat Bredanaars nog meer van ons kunnen verwachten? Poeh, heb je even? We werken met veel plezier samen met Bredase fotografen voor bijvoorbeeld de Breda Kalender of het kwartetspel. Daar gaat nog meer uit komen. Maar ook rondom Moederdag, Vaderdag en andere feestelijkheden kun je bij ons straks het bijpassende kado vinden. En we zijn voor de aankomende zomer met iets moois bezig, maar daarover later meer.



Je vindt de Breda Store in Het Sas op nummer 8 (in het pand van Beleef Breda). De winkel is dagelijks geopend van 10 tot 17u (zondag 12-17u). Wil je liever online bestellen, dat kan via: www.shopinbreda.nl