Vacature: Shopmanager Breda bij Oil & Vinegar!

(Advertorial) - Wil jij bijdragen aan de groei en het succes van Oil & Vinegar? Ben jij een commerciële topper en wil je graag leidinggeven aan een enthousiast team? Lees dan snel verder!

Wie van het leven geniet, komt graag bij Oil & Vinegar. In onze smaakvolle speciaalzaken vind je de beste oliën, verrassende azijnen en tal van heerlijke culinaire geschenken uit de hele wereld. Al sinds 1999 gaan we op zoek naar de geheimen van de authentieke mediterrane keuken. Naar de mooiste verhalen en de beste smaken die samenkomen in de allerlekkerste producten. Producten waar we maar één woord voor hebben: Wow!

We zijn met 100 winkels actief in 10 landen. We verkopen unieke mediterrane voedselproducten van hoge kwaliteit onder ons eigen merk. Als succesvolle cadeauwinkel zijn we steeds op zoek naar aanvullingen en verbeteringen in ons assortiment.

Vacature:

Als Shopmanager ben je verantwoordelijk voor je eigen winkel binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor onder andere verkoop, bestellingen & voorraadbeheer, marketing, administratie en personeel. En ben je het aanspreekpunt voor zowel personeel als de klanten. Oil & Vinegar biedt jou een zelfstandige en afwisselende rol binnen een enthousiast team. Daarnaast ontvang je onder andere een marktconform salaris, 24 vakantiedagen per jaar, 20% korting op eigen producten, een goede pensioenregeling en een bonusregeling. Ben je op zoek naar een afwisselende werkomgeving? Waar kleine teams samen tot grote prestaties komen? Waar liefhebbers van lekker eten van hun hobby hun werk maken? Dan komen wij graag met je in contact!

Voor de volledige vacature tekst en de mogelijkheid om te solliciteren verwijzen we je graag naar: https://hrm101.homerun.co/shopmanager-breda-oil-vinegar.