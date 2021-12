5x waarom je voor een kleine bruiloft moet kiezen

(Advertorial) - Ben je net verloofd? Grote kans dat je dan al vrij snel over gaat tot de voorbereidingen voor deze grote dag. Waar je over moet nadenken voordat je de gehele bruiloft gaat plannen, is of je een grote of kleine bruiloft gaat organiseren. Het is natuurlijk belangrijk dat je hierover met je partner op één lijn zit. Zodra jij en je partner weten voor wat voor soort bruiloft jullie gaan, kunnen jullie namelijk gemakkelijker op zoek naar toffe trouwlocaties in Breda of in een andere stad. En dat niet alleen, ook kun je op basis daarvan snel verder met de overige onderdelen van de bruiloftsplanning. Veel aanstaande bruidsparen kiezen voor een kleine bruiloft. Waarom jij en je partner ook zeker voor kleine bruiloft zouden kunnen kiezen? Wij zetten hieronder vijf redenen op een rij!

Het is een stuk persoonlijker

Waarom je voor een kleine bruiloft moet kiezen? Omdat een kleine bruiloft veel persoonlijker is dan een grote bruiloft. Omdat er bij een kleine bruiloft minder gasten aanwezig zijn, heb je hierbij meer de kans om veel mensen persoonlijk te spreken. Dit in tegenstelling tot een grote bruiloft, waarbij je nauwelijks de kans krijgt om iedereen te spreken op de grote dag. Daarnaast kun je bij een kleine bruiloft echt mensen uitnodigen die dichtbij jullie staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan familie en goede vrienden en vriendinnen. Bij een grote bruiloft denk je hier wellicht wat makkelijker over en kun je ook gasten als kennissen en collega’s uitnodigen.

Lagere kosten

Een bruiloft kost nu eenmaal veel geld, want er moet ontzettend veel geregeld worden. Van het huren van een trouwlocatie en het decoreren tot het kiezen van de catering: het zijn allemaal dingen die komen kijken bij een bruiloft. Echter is het natuurlijk wel een voordeel dat een kleine bruiloft niet zo veel geld kost als een grote bruiloft. Als jij en je partner dus niet te gek willen doen qua budget, kan een kleine bruiloft zeker een aanrader zijn. Dit kan je namelijk flink geld besparen in vergelijking met een grote bruiloft!

Organisatie kost minder tijd

Waarom je ook zeker voor een kleine bruiloft kunt kiezen? Omdat de organisatie van de bruiloft een stuk minder tijd en moeite kost in vergelijking met een grote bruiloft. Je hoeft over minder dingen na te denken en kunt het organiseren van een kleine bruiloft waarschijnlijk ook wel zelf af, zonder weddingplanner. En dit kan fijn zijn, want een bruiloftsplanning kan al best een hoop stress opleveren. Dat het minder tijd en moeite kost, is dan alleen maar mooi meegenomen.

De trouwfotograaf kan zich meer focussen op details

Een bruiloft zonder fotograaf zien we haast niet meer. Een voordeel aan een kleine bruiloft is dan ook dat de fotograaf die je hebt ingehuurd de kans krijgt om zich meer te focussen op de details. Dit is bij een grote bruiloft vaak een stuk lastiger, want door de drukte en grootte van bijvoorbeeld de locatie is het moeilijk om mooie details vast te leggen. Bij een kleine bruiloft is dit wel mogelijk en dit kan unieke beelden opleveren!

Je kunt de bruiloft luxe maken

Hebben jij en je partner vooraf een bepaald maximum budget opgesteld voor de bruiloft en gaat het beter dan gedacht? Dan kun je een kleine bruiloft luxe maken. Het geld wat je normaal gesproken uitgegeven had aan een grote bruiloft, kun je nu gebruiken om de kleine bruiloft tot in detail perfect te regelen. Je zou er dus voor kunnen kiezen om alles wat luxer te maken. Bijvoorbeeld de trouwkaarten, trouwlocatie, catering, decoratie en ga zo maar door. Echter is dit natuurlijk alleen verstandig om te doen als jullie de bruiloft wat meer exclusief willen maken en hier nog budget voor hebben. Ga ook niet over het opgestelde budget heen, je wilt tenslotte niet dat jouw kleine bruiloft net zo duur gaat worden als een grote bruiloft.

Deze vijf redenen kun je zeker in gedachten houden als je nog aan het twijfelen bent tussen een grote en kleine bruiloft. Beide soorten bruiloften hebben natuurlijk iets unieks, dus het is net waar jij en je partner van houden. Bovenstaande redenen kunnen jou en je partner er wellicht van overtuigen om voor een kleine bruiloft te gaan. Waar jullie ook voor gaan, nadat jullie hebben bepaald wat voor soort bruiloft het wordt kunnen jullie verder met de overige planning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenstellen van de gastenlijst en het zoeken naar een geschikte trouwlocatie. Ben je op zoek naar een mooie trouwlocatie? Dan kun je zeker eens kijken bij Weddingspaces.