Parketvloeren in diverse soorten en afwerkingen bij Floorlife

(Advertorial) - Bij Floorlife vind je een uitgebreid assortiment parket vloeren in diverse patronen, afwerkingen en kleuren. Zo geef je gegarandeerd karakter aan jouw interieur. Jij kunt een parketvloer naar je eigen wensen samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan een gerookte of ongerookte behandeling en het wel of niet oliën van de vloer. Kies daarnaast de sortering die het beste bij je past en laat je vloer leven.

Geef jouw woning karakter met een parket vloer

De kwaliteit van het hout noemen we ook wel de sortering. Parket is verkrijgbaar in drie verschillende sorteringen: select, rustiek en extra rustiek. Bij een parket vloer met een selecte sortering zijn planken met grote noesten, spint, en scheuren uit de selectie gehouden. Dit geeft de parket vloer een rustige uitstraling. Een vloer met een rustieke sortering heeft wat meer oneffenheden. Planken met noesten, kleurvariaties en spint zijn dan toegestaan. Ook zitten er kleine, opgevulde scheuren in de planken. Bij een extra rustieke sortering zijn er grote noesten, opgevulde scheuren en veel spint in de planken aanwezig. Dit geeft een robuust effect aan jouw interieur. Het is een kwestie van smaak welke sortering jouw voorkeur heeft.

Kies de behandeling die bij jouw woonstijl past

Voor of na het leggen van een parketvloer, wordt deze altijd behandeld met olie. Er zijn verschillende soorten olie die allemaal een eigen eindresultaat opleveren. Koop je onbehandeld parket? Dan ben je vrij om zelf de kleur en afwerking van je parket vloer te kiezen. Zo kan je vloer naast geolied ook gerookt worden. Een gerookte vloer heeft een intensere kleur wat de vloer een bijzondere uitstraling geeft. Het roken van hout gebeurt met ammoniak. Naast het oliën en roken van parket zijn er nog een aantal andere behandelingen die de uitstraling van jouw parket vloer beïnvloeden. Bezoek een vakman in jouw buurt om de mogelijkheden te bespreken.

Patronen

Het patroon die je kiest heeft een grote invloed op de uitstraling van jouw vloer. Het patroon met de rechte houten plank is het meest populair. Dit patroon wordt vaak gekozen omdat het een rustige uitstraling geeft. Wil jij liever een patroon die meer aandacht naar zich toe trekt? Dan is een visgraat patroon misschien iets voor jou. Door de parket planken in een hoek van 90 graden te leggen ontstaat er een consequent patroon die een luxe uitstraling geeft.