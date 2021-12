De winter door met een acculader

(Advertorial) - De koudere en donkere dagen van het jaar zijn weer aangebroken. De boten, motoren en oldtimers staan weer gestald in de garage of opslag. Wachtend totdat de mooiere dagen van het jaar weer komen. Echter wil je natuurlijk dat je voer of vaartuig in een topconditie weer naar buiten komt. Het is dus belangrijk om alles goed te onderhouden. Een acculader kan je daarbij veel helpen.

Je motor op de beste manier stallen

Een motorrijder is vaak buiten te vinden in het mooie weer. Volkomen begrijpelijk, aangezien het dan een stuk aangenamer is qua temperatuur en het ook nog eens veiliger is. Ook blijf je anders je motor constant weer schoonmaken of droogmaken. Als je als motorrijder de motor voor een langere tijd wegzet, is het belangrijk om de accu goed te onderhouden. Als je dat niet doet kan het namelijk voorkomen dat deze te ver gaat ontladen. Het is daarom handig om je accu regelmatig op te laden met een acculader. Zo blijft je accu in een gezonde conditie.

Oldtimer

Oldtimers zijn vaak al op leeftijd en zijn hierdoor ook kostbaar. Oldtimers laat je dan ook liever op de koudere en regenachtige dagen binnen staan. Hierdoor kan het voorkomen dat je er een poosje niet in rijdt. In deze situaties is het belangrijk om de accu in een goede conditie te houden door middel van een acculader auto, zodat je zonder problemen weer de weg op kan.

Wanneer je de motor of oldtimer in je garage hebt opgeslagen, heb je de optie om een acculader in te bouwen. Dit maakt het gemakkelijker om de accu even snel op te laden.

Boot

Het opslaan van een boot is toch wel een ander verhaal dan bij een motor of oldtimer. Een boot zet je niet zomaar even in je garage of onder je overkapping. Hierdoor zal je een stalling moeten huren om de boot op te slaan. Deze stallingen zijn vaak voorzien van elektriciteit, waardoor je gemakkelijk de accu van de boot kunt onderhouden. Daarnaast zou je ook een zonnepaneel acculader kunnen overwegen voor wanneer de boot in het water ligt. Hierdoor laadt je je accu op door middel van de zon.