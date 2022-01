Kom kijken bij een open dag van VO Breda

BREDA – In januari en februari vinden de open dagen plaats van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda.

Wat is VO Breda?

VO Breda is een samenwerkingsverband van alle Bredase scholen voor voortgezet onderwijs in Breda. Binnen VO Breda is er een diversiteit aan verschillende onderwijstypes. Elke school onderscheid zich met een bepaald profiel/onderwijstype zoals tweetalig onderwijs, technasium, sport etc. of heeft andere kenmerkende factoren waarin de school zich ten opzichte van andere onderscheidt. Het voordeel hiervan is dat leerlingen een school kunnen kiezen dat bij hem of haar past. Voor de scholen is het samenwerkingsverband ook een voordeel dat er een maximaal aantal leerlingen wordt aangenomen. Zo krijgen alle scholen elk jaar voldoende leerlingen.

Centrale Voorlichting – alles onder één dak

Elk jaar organiseert VO Breda een Centrale Voorlichting. Tijdens deze twee avonden presenteren alle Bredase scholen voor voortgezet onderwijs zich onder één dak. Het voornaamste doel hiervan is dat de leerlingen en hun ouders in één keer kennis kunnen maken met alle scholen en de verschillende onderwijstypen. De voorlichting richt zich op leerlingen van groep 8 en hun ouders die woonachtig zijn in Breda of de omliggende gemeenten. Deze groep leerlingen staat voor een belangrijke beslissing, namelijk de keuze voor een vervolgopleiding aan een school voor voortgezet onderwijs die aansluit bij hun eigen persoonlijkheid en leerniveau. De voorlichting van dit jaar heeft inmiddels plaatsgevonden op 9 en 10 november 2021.

De grote overstap

Op de website van VO Breda staan verschillende animaties voor leerlingen uit groep 8. De verschillende niveaus worden besproken en wat je daar later mee kunt doen. Ook is te zien hoe een schooldag op de middelbare school eruitziet en wat je kunt verwachten.

Open dagen in januari en februari

Als vervolg op de voorlichting starten vanaf eind januari de open dagen. Het bezoek aan een open dag maakt het beeld compleet. Alle data waarop de Bredase scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen houden, staan op www.vobreda.nl.