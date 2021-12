Koop lokaal en steun onze Bredase ondernemers

(advertorial) - Een onvergetelijke kerst én lokale ondernemers ondersteunen? Wie wil dat nu niet! Koop lokaal en ondersteun daarmee jouw favoriete winkels en horeca. Ben je benieuwd welke winkels open zijn voor click & collect en bij welke horeca je een (kerst)menu kunt afhalen? We hebben ze allemaal op en rijtje gezet. Daarnaast kun je producten van lokale ondernemers tot 14 januari gratis laten bezorgen via City Webshop Breda.

De meeste bedrijven zijn uiteraard gesloten, maar alle essentiële winkels zijn wel volledig geopend. Dit zijn onder andere de food gerelateerde bedrijven (slagers, bakkers, slijterijen ed), maar ook dierenspeciaalzaken, drogisterijen, opticiens en uiteraard de supermarkten. Winkelcentrum de Barones is ook geopend voor click & collect. Bekijk hier alle winkels en selecteer het filter om te zien welke winkel geopend is. Uiteraard hebben we ook een overzicht van alle restaurants en cafés, hier kun je filteren op afhaal, bezorgen en de kerstmenu’s.

Call- of click & collect

Click & collect kennen de meesten wel. Je bestelt online en haalt vervolgens bestelling op bij de winkel. Omdat niet alle winkels een webshop hebben is het in sommige gevallen ook mogelijk om telefonisch of via Whatsapp te bestellen (call & collect). Bekijk hier alle winkels, gebruik het filter en klik door naar de profielen van de ondernemers voor meer informatie. Ondanks dat de straten van Breda vrij leeg zijn is een wandeling door onze prachtig verlichte stad absoluut een aanrader.

Gratis bezorging via City Webshop Breda

Op citywebshopbreda.nl vind je tientallen lokale ondernemers en hun producten. In de shop kun je meerdere producten van verschillende winkels tegelijk bestellen en deze worden in één bestelling thuisbezorgd. Zo kun je al je favoriete Bredase producten ook eenvoudig online kopen. Om de ondernemers te ondersteunen tijdens de lockdown biedt City Webshop Breda in samenwerking met het ondernemersfonds gratis bezorging tot 14 januari 2021 in de Gemeente Breda.