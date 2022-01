NEXXT GYM opent nieuwe studio in Bavel

(advertorial) - Fitter, sterker, strakker, slanker in 20 minuten per week. Zonder zware gewichten. En dat ook nog in een prettige sfeer. Dat is de belofte van NEXXT GYM. Electro MuscleStimulation (EMS) sessies onder begeleiding van een persoonlijke sportinstructeur.

De unieke trainingsmethode van NEXXT GYM levert aantoonbare resultaten getuige de vele lovende kritieken van klanten op de website van het bedrijf. Niet alleen voelen sporters zich fitter, de resultaten zijn ook zichtbaar in de regelmatige full-body metingen die NEXXT GYM de klanten aanbiedt. Met een persoonlijke meting kunnen sporters de ontwikkeling van hun spiermassa, gewicht, vetpercentage en BMI nauwgezet volgen. Alles in een handige app.

Binnen drie maanden zien klanten hun eigen vooruitgang. Voor velen een sterke stimulans om te blijven trainen en zo steeds betere resultaten te bereiken. Naast de persoonlijke training kan ook gebruik worden gemaakt van een voedingsprogramma. Ook dit programma biedt NEXXT GYM aan in een combinatie van persoonlijke begeleiding met een app.

Het geheim van NEXXT GYM? Dat is de combinatie van persoonlijke begeleiding en de wetenschappelijk bewezen EMS techniek. EMS is begonnen als trainingsmethode in de topsport en fysiotherapie. De technologie komt uit Duitsland en is daar al jaren een groeiende trend. De voordelen van snel en efficiënt trainen zijn dan ook voor veel mensen interessant. 20 minuten EMS per week is even intensief als twee tot drie uur trainen in een reguliere fitnessomgeving. Topsport-prestaties komen hiermee voor een brede groep mensen binnen handbereik.

Bij EMS training draag je een speciaal pak met elektroden. De elektroden geven extra impulsen aan de lichaamseigen spierprikkels waardoor een krachtiger spierspanning ontstaat. In korte tijd ontwikkel en verstevig je zo je spieren.

Het trainen met elektronische impulsen is aanzienlijk minder belastend voor gewrichten dan bij andere trainingsvormen. Voor mensen met rugklachten, gewrichtspijnen of andere belemmeringen vormt deze methode dan ook een uitkomst.

Dat de NEXXT GYM formule werkt blijkt uit de snelle groei die het jonge bedrijf doormaakt. Sinds 2021 zijn 5 studio’s geopend in Den Haag en Wassenaar. Bavel (Breda) is de eerste NEXXT GYM buiten de provincie Zuid-Holland, maar zal zeker niet de laatste zijn.

Meer weten over het trainen met EMS? Bekijk de trainingsfilm op www.nexxtgym.nl of boek direct een gratis proefles.