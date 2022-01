Bouwmarkt Karwei in Breda is verbouwd!

(Advertorial) - Bouwmarkt Karwei in Breda is verbouwd! De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nog fraaier pand geheel in stijl volgens de vernieuwde winkelformule. Helaas moest Karwei vanwege de strenge lockdown tijdelijk dicht, maar sinds 15 januari kunnen klanten weer zonder afspraak komen genieten van het uitgebreide assortiment van de vernieuwde Karwei.

Het vernieuwde filiaal aan de Takkebijsters 57 is met recht ‘de bouwmarkt met smaak’. Karwei-klanten kunnen in de bouwmarkt terecht voor klussen, inrichting, styling of gewoon voor een gezonde dosis inspiratie. Karwei heeft een breed assortiment aan gordijnen, kwaliteitsvloeren en vloerkleden, designverlichting en verf voor de decoratieve klusser. Hiermee heeft Karwei alles in huis voor de consument die van diens huis een thuis wil maken.

Bouwmarktmanager van Karwei Breda, Simone Wouters, vertelt: “We zijn erg blij en trots dat we eindelijk de vernieuwde winkel in zijn geheel aan de klanten mogen tonen. Ondanks de uitdagingen rondom de coronamaatregelen is het ons met veel enthousiasme, energie en flexibiliteit gelukt om een mooie winkel neer te zetten. Karwei staat voor klussen en inrichten. Dankzij de verbouwing bieden we onze klanten nu ook in Breda op het vlak van inrichting een unieke formule.”

De feestelijke openingsweek van 15 december tot en met zondag 19 december viel helaas deels in het water vanwege de strenge lockdown die na 18 december in ging. Hierdoor konden klanten enkele weken het vernieuwde filiaal niet bezoeken. Wouters is dan ook extra blij dat Karwei sinds zaterdag 15 januari de deuren weer mocht openen zodat klanten en Breda en omstreken weer op een veilige manier kunnen komen genieten van de volledig vernieuwde Karwei.