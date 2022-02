Vacature: Specialist Financiën (en HRM) bij de Vennen Sport- en Gezondheidscentrum

(Advertorial) - Heb je affiniteit met sport en ontspanning, ben je financieel-administratief onderlegd en op zoek naar een uitdagende MT functie voor 16-20 uur per week? Lees dan snel verder!

Voor een frisse duik in het water, een gezonde geest en een gezond lichaam ga je naar De Vennen in Dongen. Dit sport- en gezondheidscentrum beschikt over meerdere zwembaden, diverse fitness- en saunafaciliteiten, een paramedisch centrum en het beheert diverse binnensportaccommodaties. Binnen het paramedisch centrum worden tevens leefstijlactiviteiten aangeboden door eigen gecertificeerde leefstijlcoaches. De Vennen is dus de ideale plek voor gezonde in- en ontspanning!

Als Specialist Financiën (en HRM) biedt je ondersteuning aan de directie bij het adequaat uitvoeren van het financieel-administratief beleid, gebruikmakend van een effectieve toepassing van de IT-systemen.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor de financiële administratie en begroting, het samenstellen en analyseren van rapportages en zorgen voor een optimale personeels- en salarisadministratie. Daarnaast werk je intensief samen met de Directeur en Marketing Manager en vind je het leuk om de collega’s te coachen.

Daarnaast biedt De Vennen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, uitgebreide mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en bij goed functioneren is er een mogelijkheid op een vast dienstverband.

“Ben jij op zoek naar een uitdagende MT functie waarin ruimte is voor eigen initiatieven en waarbij je onderdeel uitmaakt van een leuk en hecht team van ambitieuze professionals? Dan komen wij graag met je in contact!”