Energieprijzen omhoog? Dan maar besparen op internet & tv!

(advertorial) - Elke maand worden er voor tal van abonnementen bepaalde bedragen van onze rekening afgeschreven, iets waar veel mensen niet meer naar op of om kijken. Maar nu de energieprijzen flink de pan uit rijzen is het toch wel eens interessant om te kijken of je langs andere kanten kunt besparen. En dat kan vaak door internet en tv te vergelijken. We vertellen je meer over de voordelen die je kunt behalen met overstappen.

Abonnementen vergelijken

Trouwe klanten gaan na afloop van hun vaste contract normaal gezien over op het reguliere tarief. Dat is de standaard in de wereld van abonnementen. Maar dat is zonde, want wie slim bespaart stapt na het verloop van een vast contract over op een nieuw abonnement. Je kunt dat namelijk welkomstkorting krijgen.

En dat is iets dat we ook terugzien bij internet en tv, eventueel gecombineerd met bellen, zo merken we op de vergelijkingswebsite ProviderCheck.nl. Wie daar Alles in 1 vergelijkt ontdekt al snel dat korting tot €20 per maand eerder regel dan uitzondering lijkt wanneer je overstapt naar een nieuwe provider. Bij alleen internet loopt dat op tot €15 per maand. Voor veel mensen de moeite waard!

Extra presentjes per provider

Wat daarnaast leuk is om te weten, is dat per provider verschillende gratis extra’s aangeboden worden. Dat kan variëren tot een gratis sporthorloge, smartphone, Google Nest Wifi of wifi-boosters, tot een abonnement op een streamingsdienst of sportkanaal.

Zo krijg je bij Ziggo toegang tot ESPN (kanaal 1) en bij Youfone en Online.nl tot het complete ESPN pakket. Die laatste doet daar nog een schepje bovenop met de streamingsdiensten Starzplay, FilmBox en Canal+ films en series. Ook krijg je vaak korting op je smartphone abonnement wanneer je deze laat lopen bij dezelfde of gekoppelde provider. Het aanbod wisselt steeds, dus check in de vergelijker zeker even de deals van het moment.

Sneller internet voor minder geld

Wat ook nog opvalt is dat je door die welkomstkorting soms minder kosten hebt voor een sneller abonnement. En dat komt altijd van pas, zeker in een tijd van COVID-19, waarbij meer mensen thuis werken en je bijvoorbeeld online meetings moet houden. Sowieso verbinden we relatief gezien steeds meer apparaten met wifi, van laptop en smartphone tot smart-tv en slimme verlichting. Hoe meer apparaten gekoppeld zijn, hoe trager de snelheid per apparaat kan worden.

En wat dacht je van glasvezel? Steeds meer huishoudens hebben de mogelijkheid tot dit razendsnelle internet, waarbij de upload- en downloadsnelheid altijd gelijk is. Want zoals we eerder al lazen is het in de toekomst de bedoeling om in heel Breda glasvezel mogelijk te maken. In de vergelijker ProviderCheck.nl kun je middels de postcode check direct controleren of het momenteel al beschikbaar is op jouw adres.