Loop een liefdesroute door Breda: Wie is jouw #BREDATE voor Valentijn?

(Advertorial) - Bredanaars wisten het al lang... Breda is de Nederlandse hoofdstad van de liefde! Bezoekers omschrijven Breda vaak als een romantische stad vol met kleine straatjes, mooie gebouwen, parken, tuinen en andere romantische plekjes. In verband met Valentijnsdag staat dit weekend de liefde centraal in Breda. Loop de liefdesroute door de binnenstad, post een selfie met #Bredate en maak kans op romantische prijzen!

Selfie walls

Dit weekend staan er vier grote selfie walls in het centrum van Breda. Je vindt deze langs de liefdesroute, op de Grote Markt, het Veemarktplein, in Park Valkenberg en aan de Haven van Breda. Maak een mooie selfie en deel deze via jouw social media met #Bredate om kans te maken op mooie prijzen voor Valentijnsdag. De selfie walls staan er zaterdag en zondag van 12:00 tot 16:00 en op maandag van 16:00 tot 20:00 uur.

Liefdesroute Breda

Begin in het het altijd prachtige Valkenberg park, waan je zelf terug in de tijd op het Begijnhof en bekijk de beelden in de Willem Merkx tuin. Loop via het Veemarktkwartier door de sfeervolle Gasthuispoort richting het Chassé Park en geniet van de skyline. Als je vanuit hier richting de Grote Markt loopt, kom je langs Mols Parking, op deze parkeerplaats staan veel mooie muurschilderingen van The Blind Walls Gallery.

De Grote Markt en Havermarkt zijn prachtige pleinen met veel gezellige horeca en vanuit hier is een steenworpafstand tot het Spanjaardsgat en de haven van Breda. Hier eindig je op de liefdesbrug, waar je een slotje kunt ophangen om jouw liefde te bezegelen.