Associate degrees Academie in Roosendaal. (Foto: Angeline Swinkels)

Associate degrees Academie in Roosendaal. (Foto: Angeline Swinkels)

Ervaar, ontmoet en proef sfeer tijdens de Open Dag van de Associate degrees Academie

(Advertorial) - Oriënteren op je toekomst. Dat doe jij toch ook? Loop zaterdag 12 februari dan zeker binnen bij de Open dag van de Associate degrees Academie in Roosendaal! Hier zie je met eigen ogen hoe dat werkt: een hbo-opleiding in 2 jaar. De Open dag is de uitgelezen kans om te ervaren, ontmoeten én sfeer te proeven.

Je kunt opleidingspresentaties van negen verschillende voltijd hbo-opleidingen volgen. Denk jij dat een 2-jarige opleiding Bedrijfskunde, Built Environment, Engineering, Finance, Health & Social Work, Human Resource Management, Informatica, Logistiek of Management bij je past? Dan kun je je maar beter gauw aanmelden! Dit kan eenvoudig hier.

Naast het volgen van opleidingspresentaties kun je ook het gesprek aangaan met docenten en studenten op het opleidingsplein of ontdekken waar jouw interesses liggen bij het oriëntatiepad. Ben je van plan om te gaan? Bereid je dan goed voor. Want een goede oriëntatie op je (vervolg)studie is het halve werk! Deze vijf vragen kunnen je morgen misschien wel helpen:

1. Hoeveel uur per week krijg ik les? En hoeveel tijd moet je thuis nog aan je studie besteden?

2. Hoe is de sfeer op de Associate degrees Academie?

3. Welke vakken zijn belangrijk voor deze opleiding?

4. In welke studiejaren loop je stage? En hoe lang zijn deze stageperiodes?

5. Wat kun je worden met deze opleiding?