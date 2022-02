Veel interesse in opleiding voor gezondheid en welzijn tijdens open dag Associate degrees Academie

BREDA / ROOSENDAAL - Na veel online informatieavonden had de Associate degrees Academie eindelijk weer een ouderwetse Open dag. Niet alleen konden studiekiezers zich weer fysiek oriënteren op een (vervolg)studie, voor het eerst in de geschiedenis van de Ad-academie deden zij dit op een zaterdag. Dat veel studiekiezers daaraan toe waren, bleek uit de opkomst. Met name de opleiding Health & Social Work trok veel geïnteresseerde studiekiezers. Health & Social Work is dé opleiding voor gezondheid en welzijn binnen de Associate degrees Academie.

De 2-jarige hbo-opleiding H&SW in Roosendaal draait om het bevorderen van welzijn en gezondheid. Studenten die deze opleiding volgen, leren bijvoorbeeld hoe zij gedragsverandering met betrekking tot een gezondere levensstijl kunnen stimuleren of hoe het mentale en fysieke welzijn van mensen bevorderd kan worden. Gezien de opkomst van geïnteresseerde studiekiezers, blijkt deze opleiding populair. Volgens directeur Roland van der Poel is dat niet zo gek: “Generatie Z staat bekend om een grote maatschappelijke betrokkenheid en door de pandemie zien jongeren hoe belangrijk aandacht voor zorg en welzijn is. Met een opleiding als H&SW kunnen zij in de toekomst het verschil maken.”

Opleidingscoördinator Ad Health & Social Work Deborah Visser vindt de groeiende interesse hoopvol. Ze vertelt: “We leven sinds 2 jaar in een gezondheidscrisis. Naast dat mensen er fysiek ziek van worden, zijn de gevolgen voor de mentale gezondheid enorm. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende eenzaamheid onder ouderen én jongeren. Onze studenten worden in slechts 2 jaar tijd breed opgeleid tot gezondheidscoach en kunnen, vooral in tijden als deze, écht het verschil gaan maken.” De opleiding H&SW kent sinds kort verschillende uitstroomprofielen. “De uitstroomprofielen Leefstijladviseur, Welzijnsmakelaar en Zorginnovator bieden de studenten de kans om zich verder te specialiseren, waardoor ze nog dichter bij de maatschappij en de actualiteit komen te staan” vult Visser aan.

Meer uitschieters

Niet alleen bij H&SW was het druk tijdens de Open dag. Ook Bedrijfskunde had veel bezoekers. Vooral voor het profiel Ondernemer was veel interesse. Volgens Gerard Basset, docent Bedrijfskunde, is die toenemende interesse goed te verklaren. Hij vertelt: “Tijdens de coronaperiode is er landelijk een stijging te zien in het aantal startende ondernemingen. Dat zien we ook zeker terug in het groeiende aantal studenten van onze opleiding. Dat mensen steeds vaker kiezen om eigen baas te zijn, heeft mijns inziens te maken met de behoefte aan een stukje zelfstandigheid in crisistijden”.

Over de Associate degrees Academie

Een Associate degree is een 2-jarige praktijkgerichte opleiding met een wettelijk erkend hbo-diploma op onderwijsniveau 5. Het is een mooie vervolgstap voor mbo 4-studenten en praktische havisten. De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. De academie heeft ruim 750 studenten en 9 voltijd Ad-opleidingen met 25 verschillende uitstroomprofielen.