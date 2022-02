Sporten, eten en recreëren: Het kan allemaal bij Brasserij Hoeveneind

(advertorial) - Sporten, recreëren en gezellig eten. Bij Brasserij Hoeveneind in Teteringen vind je het allemaal. De brasserij is gelegen op het terrein van Manege Hoeveneind, pal aan de rand van de prachtige Vrachelse Heide.

Pal aan de rand van de Vrachelse Heide vind je Brasserij Hoeveneind. De Brasserij is gelegen op het terrein van Manege Hoeveneind. “Dat is een mooie samenwerking waardoor sporten, recreëren en gezellig eten en drinken onder 1 dak gecombineerd wordt. Vanaf ons terras kijkt u uit op de bossen en de weides met paarden”, vertelt gastheer Wessel van Groenestijn enthousiast.

“Bij ons kunnen gasten gezellig koffie drinken, lekker lunchen en natuurlijk bourgondisch borrelen met een goed gevulde borrelplank”, vertelt Wessel. Ook kun je streetfood bestellen, dat ook kan worden thuisbezorgd. Daarnaast kun je bij de Brasserij ook terecht voor diverse activiteiten. “Zo kun je een sportief personeelsuitje plannen waarbij we paardrijden combineren met onze horeca. Je kunt een besloten verjaardagsfeest boeken waarbij wij alles uit handen nemen, of een kinderfeestje op maat met paardrijden.” Ook voor vergaderingen kun je bij de Brasserij terecht. “Daarvoor hebben wij alle benodigdheden, zoals videoschermen en goede wifi.”

Komende activiteiten

Bij Brasserij Hoeveneind vinden diverse activiteiten plaats. Zo vier je op 27 februari vanaf 10.00 uur carnaval bij Brasserij Hoeveneind. “Vanaf 10.00 uur zijn we open en tussen 16.00 uur en 20.00 uur serveren we onbeperkt street food. De prijs voor onbeperkt eten en drinken (en heel veel gezelligheid) tussen 16.00 uur en 20.00 uur bedragen 40 euro per persoon. Wij zorgen voor de muziek, goed eten en drinken en natuurlijk is de brasserij versierd in carnavalssfeer. ” Reserveer voor het eten je tickets aan de bar bij Wessel van tevoren of via 06-21895273 want VOL = VOL.

Op 18 april vanaf 11.30 uur kun je bij de Brasserij terecht voor een paasbrunch met eieren schilderen voor de kinderen. “We organiseren op Tweede Paasdag een gezellige Paasbrunch voor de hele familie! Kom gezellig brunchen met bubbels en een uitgebreid assortiment broodjes, salades en lekkers. En de kinderen kunnen paaseieren beschilderen, zodat de papa’s en mama’s en opa’s en oma’s lekker uitgebreid bij kunnen kletsen in onze gezellige brasserij.” Reserveer aan de bar bij Wessel of via 06-21895273 want VOL = VOL! De prijs bedraagt 25 euro per persoon, inclusief de bubbels!