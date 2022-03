Ga samen met drie vrienden gratis naar hét overdekte speciaalbier- en foodtruckfestival van Breda

(advertorial) - Het grootste overdekte speciaalbier- en foodtruckfestival van de Benelux komt weer naar Breda. Op 8, 9 en 10 april 2022 zal voor de derde keer het Hop On Hop Off Festival plaatsvinden op de Kunstijsbaan. En lezers van BredaVandaag maken kans op 2x vier gratis instapkaarten ter waarde van 70 euro! Lees dus snel verder!

Hop On Hop Off is ‘the-place-to-be’ voor iedereen die iets heeft met speciaalbier en goed eten. Met meer dan 400 bieren van 50 brouwerijen uit binnen- en buitenland kan je altijd iets van jouw gading vinden. Of je nu van fris en fruitig houdt of juist meer van diep en donker, je komt altijd aan je biertrekken.



“Ongeveer de helft van de deelnemende brouwers heeft nog niet eerder op ons festival gestaan”, vertelt organisator Tom Cosijn. “Sommige brouwerijen zullen met een exclusief bier komen. Welke dat zijn en met welk bier weten we nu nog niet. Veel brouwers nemen een nieuw brouwsel mee naar Breda. De namen van de brouwerijen en bieren maken voor het festival bekend via onze socialmediakanalen en website.”

Foodtrucks en entertainment

Bij heerlijke biertjes hoort natuurlijk goed eten. Ongeveer 20 foodtruckondernemers bereiden de lekkerste gerechten, live op locatie. Aan zowel de vleeseter als de vleesvermijder wordt gedacht, er is een ruime keus in maaltijden met en zonder vlees.

En er is meer! Het festival is voor jong én oud. Met livemuziek, theater, masterclasses, foodpairing en entertainment biedt Hop On Hop Off meer dan genoeg vermaak op de ruim 14.000 m2 van de Kunstijsbaan. Kinderen kunnen hun lol op met diverse activiteiten zoals kleuren, schminken, knutselen en een springkussen. Kortom, volop vertier voor iedereen.

Locatie en bereikbaarheid

De Kunstijsbaan is een voor de Benelux unieke en grote (half)overdekte locatie voor een speciaalbierfestival. De locatie is goed bereikbaar per auto (die je bovendien gratis kunt parkeren), maar we adviseren iedereen zoveel mogelijk te voet, per fiets of het openbaar vervoer te komen. Een pendelbus brengt en haalt bezoekers vanaf het station Breda (en vice versa).

Omdat de locatie slechts half overdekt is, wordt het officieel gezien als buitenlocatie. Er zijn dan ook geen restricties in bezoekersaantallen of een 1G-beleid. Ga voor meer informatie naar: www.hoponhopofffestival.com of kijk op Facebook of Instagram.

Winactie

De entree is van Hop On Hop Off Festival is gratis. Je moet alleen wel zo’n uniek Hop On Hop Off – glas (15cl) hebben om je bier in te doen, en muntjes. Daarvoor heeft Hop On Hop Off speciale instapkaarten geregeld. Voor 17,50 heb je je glas, 3 muntjes (2,50 per stuk) en het festivalboekje. En lezers van BredaVandaag kunnen vier instapkaarten winnen! Ga naar het bericht op Facebook of Instagram, tag de personen met wie jij gratis naar Hop On Hop Off Festival wil en maak kans op 2x vier gratis instapkaarten!



Peter Gatchev