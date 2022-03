Energierekening in 2022 gemiddeld 1300 euro hoger

(advertorial) - De energierekening van Nederlandse huishoudens is in één jaar tijd 85 procent hoger geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Met de huidige energieprijzen betaalt een huishouden met een gemiddeld verbruik bij een nieuw contract gemiddeld 2800 euro aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. Verschillen waar een paar tientjes winst door energie vergelijken weinig aan verandert. Wat is de reden voor de absurd hoge energieprijzen? En hoe kunnen huishoudens uit Breda besparen op de energierekening?

Corona belangrijke oorzaak hoge energieprijzen

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is de coronapandemie nog steeds de belangrijkste oorzaak van de prijsstijging. Na de vele lockdowns heeft de industrie nu een flinke inhaalslag gemaakt. Dit heeft geleid tot een grote stijging in de vraag naar energie. Echter, er is door deze toenemende vraag naar brandstoffen ook een tekort ontstaan. Hierdoor zijn de energieprijzen flink verhoogd. Rusland en Europa leveren momenteel ook minder gas, waar Nederland zelf een grote rol in speelt. De overheid compenseert wel een groot deel van de hoge gasprijzen.

Hoogte energierekening van meerdere factoren afhankelijk

De energierekening kan per huishoudens anders uitvallen. Zaken die meespelen zijn het woningtype, bouwjaar, isolatiegraad, de grootte van het huishouden en leefpatroon. Ook het stookgebruik van de bewoners heeft invloed op de hoogte van de energierekening. Daarnaast heeft het type energiecontract (vast- of variabel) ook een grote invloed. Bijna de helft van de Nederlanders heeft een variabel contract. Dat betekent dat de energietarieven per 1 januari en 1 juli veranderen. De energierekening is voor mensen met een variabel energiecontract aan het begin van dit jaar dus enorm omhoog gegaan.

Investeren in energiebesparende maatregelen

Met deze hoge energieprijzen is het verstandig om de woning te verduurzamen. De woning beter isoleren is een goede manier om flink op de stookkosten te besparen. Alle energie die binnenshuis blijft, hoeft men niet op te wekken of in te kopen. Ook zonnepanelen zijn nog steeds een slimme investering. Er zijn ook veel kleine aanpassingen die weinig of geen geld kosten, maar toch een energiebesparing opleveren. Bijvoorbeeld met brievenbusborstels, radiatorfolie en tochtstrips. Deze producten kosten vaak minder dan tien euro en leveren het dubbele per jaar op. Bewoners kunnen ook door de verwarming standaard één graad lager te zetten zo’n 6 procent besparen op de energierekening. Daarnaast doen huishoudens er goed aan als hun energiecontract afloopt om door middel van energie vergelijken te controleren waar zij het goedkoopste uit zijn.

Voucher ter waarde van 85 euro aanvragen

Bredanaars kunnen een voucher ter waarde van 85 euro aanvragen om hun huis te verduurzamen. Deze actie is bedoeld om mensen te helpen om kleine energiebesparende maatregelen te treffen en zo het energieverbruik te verminderen. Zowel huurders als kopers kunnen gebruikmaken van de actie ‘Breda bespaart mee’. De vouchers kunnen bij de lokale ondernemers besteed worden aan ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Er zijn 17.500 vouchers beschikbaar.