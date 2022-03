House of Harts: Het Bredase kledingmerk van Jessia Harten

BREDA - Hoodies, t-shirts en sweatwear. Dat is waar de Bredase Jessia Harten enthousiast van wordt. In 2020 begon ze haar eigen kledingmerk House of Harts. “Met het merk willen we positiviteit uitstralen en mensen inspireren.”

In eerste instantie zou je misschien denken dat er een spelfout in de naam ‘House of Harts’ staat. Maar dat is zeker niet het geval. De naam Harts is een bewuste combinatie van de Nederlandse en de Engelse taal, én een verwijzing naar de oprichtster van het merk: Jessia Harten. “Ik gebruik mijn achternaam vanuit mijn hart”, vertelt ze enthousiast.

Jessia startte House of Harts in 2020. “Ik weet nog goed dat de eerste fotoshoot plaatsvond in New York. Ik had toen slechts vier hoodies op zak.” Jessia werd geïnspireerd om te starten met het merk door haar man Teng Janssens. Hij is al zijn hele leven actief in de mode-industrie. “Met hem had ik eindeloos inspirerende gesprekken. Daaruit ontstond uiteindelijk House of Harts.” Het grote verschil op dat moment is dat House of Harts zich, in tegenstelling tot de activiteiten van haar man, volledig concentreert op het online verkopen van unisex sweatwear en t-shirts. “House of Harts richt zich op stijlvolle en modieuze collecties, zodat iedereen onze producten het hele jaar door kan dragen.”

Vanuit het kantoor in Breda-Zuid verkoopt House of Harts wereldwijd. Als Jessia het merk moet omschrijven, dan kiest ze voor ‘Ruimdenkend, nieuwsgierig en constant in ontwikkeling.’ “Een tikkeltje eigentijds en heel levendig. House of Harts wil verbinding maken met de wereld. Je komt op prachtige plekken die ook weer inspireren voor nieuwe collecties. House of Harts inspireert haar volgers door mensen samen te brengen met hun statement en hun mode. Een betere wereld creëren door positiviteit uit te stralen en te delen.”

Het team van House of Harts bestaat uit vooral jonge mensen die vanuit hun studie de moderne eisen van een online modemerk goed begrijpen en kunnen implementeren. “Constant op zoek dus naar meer en nieuwe content met uiteraard veel aandacht voor social media als uithangbord, communicatieplatform en marketing tool.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Jessia heel belangrijk. “Wij geloven dat steeds meer mensen het op prijs stellen te weten waar hun kleding vandaan komt, wat hen ook een beter geweten geeft.” Daarvoor gebruikt het merk de ontwikkelde kennis die is gedeeld door duurzame bedrijven en industrieën. “Dankzij de steeds geavanceerdere technologie hebben we de mogelijkheid om een slim, duurzaam modeproces te bouwen waarin we dingen eenvoudiger en naadloos doen. We werken nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat we onze omgeving groen houden. Al onze producten zijn gemaakt van biologisch katoen en hebben de GOT-standaard (Global Organic Textile).”

