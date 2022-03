Aspire Global en de Nederlandse iGaming markt

(advertorial) - Aspire Global biedt al 15 jaar een divers iGaming platform aan voor de iGaming markt. Het bedrijf heeft grote flexibiliteit getoond bij het zichzelf aanpassen aan de snelle groei van de online gaming wereld. Als spel aanbieder en software platform past het goed tussen de bekende casino gaming providers zoals Microgaming, Evolution Gaming en Playtech.

Casino’s en Aspire Global

Al rond de 40 online casino’s ‘draaien’ op het Aspire Global platform. Vijf daarvan zijn van Aspire zelf, maar de rest zijn onafhankelijke online casino’s in heel Europa. Aspire Global biedt casino’s eventueel een ’all-in’ product aan. Namelijk via de verschillende spellen, een sportsbook, een live casino (LVC) en de rest van de casinosoftware.

Het Aspire platform: vergunningen

Het Aspire gaming platform heeft momenteel vijf internationale casino vergunningen. Ze zijn uitgegeven door autoriteiten van Malta, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië en België. Aspire levert de casino’s een volledig flexibele interface die men zelf kan beheren.

Bijvoorbeeld… Content management (het beheren van teksten) met de Aspire software is zeer flexibel, zodat je als casino de teksten op de site snel kunt aanpassen. Aspire software zorgt er verder voor dat games op elk scherm gespeeld kunnen worden. Dat betekent dus niet alleen op een desktop computer maar ook op moderne mobiele apparatuur. Aspire biedt software die zorgt voor razendsnelle laad- en streaming snelheden, op ieder soort van scherm.

Aspire nu op Nederlandse bodem

Aspire heeft kortgeleden een overeenkomst getekend met Holland Casino om online kansspelen aan te bieden aan de Nederlandse markt. Sinds Oktober 2021 is de Nederlandse markt voor online kansspelen gereguleerd, en nu is deze gaming markt ‘booming’. Het ene online casino na het andere probeert een vergunning te krijgen van de Ksa (Kansspelautoriteit). De directeur ‘digitale transformatie’ van Holland Casino kijkt reikhalzend uit naar een succesvolle toekomst sinds de deal die men maakte met het bedrijf Aspire.

Aspire is, zo blijkt, vastbesloten om mee te groeien met de nieuwe online casinomarkt in Nederland. Volgens het bedrijf heeft Nederland de kans om een van de grootste iGaming markten in Europa te worden. Aspire wil er daarom zeker deel van uitmaken!

Pariplay en Aspire Global

In 2019 kocht Aspire aggregator Pariplay voor meer dan $ 13 miljoen. Aspire deed dit door 100% van de aandelen te kopen van GMS Entertainment. GMS Entertainment is eigenaar van Pariplay. Aspire nam dus ook de game studio’s van Pariplay over, waardoor ze ineens honderden nieuwe games kunnen aanbieden.

Pariplay maakt zijn eigen games in de game studio’s die het bedrijf bezit. Hun portfolio heeft vele spellen die in eigen beheer zijn gemaakt. Ook Pariplay heeft vergunningen in verschillende Europese landen. De nieuwe vergunning van Pariplay in New Jersey vertegenwoordigt zelfs een uitstekende potentiële groeimogelijkheid voor Aspire in de Verenigde Staten.

Betalings- en risicobeheersysteem

Wanneer je samenwerkt met Aspire Global, wordt het aangeboden platform ook geleverd met betalings- en risicobeheersystemen. De geautomatiseerde kassiers van dit platform werken in alle markten, het platform heeft fraudepreventie protocollen en snelle ‘KYC-procedures’ (‘know your customer’, ‘ken uw klant’), waarbij je als speler jezelf moet identificeren bij het casino.

Holland casino

Er zijn verschillende Aspire Global casino’s in Europa, maar in Nederland is Aspire begonnen te werken met de online versie van de fysieke Holland Casino’s. Voor Holland Casino een schot in de roos. Het zal zeer zeker de prestaties van dit casino online in Nederland verbeteren.