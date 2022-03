Wedden op voetbal: hoe maak je de grootste kans op winst?

(addvertorial) - Wedden op voetbalwedstrijden is iets dat al lange tijd gedaan gebeurt. Niet alleen kun je zo met je voetbalkennis geld verdienen, het maakt ook nog eens de beleving van voetbalwedstrijden extra spannend. Maar net zo goed als dat je het bij het rechte eind kunt hebben, kun je natuurlijk ook je inzet verliezen. Hoe maak je de grootste kans op winst bij wedden op voetbalwedstrijden?

Statistieken en actuele ontwikkelingen

De beste manier om tot een goede voorspelling te komen is natuurlijk door goed op de hoogte te zijn. Zekerheid heb je nooit, maar je kunt je weddenschap wél ergens op baseren. Verdiep je bijvoorbeeld eens in de statistieken van de wedstrijd. Hoe verliep deze in het verleden? Als daar een duidelijk patroon uit blijkt, kun je daar gebruik van maken voor je weddenschap. Maar ook de actualiteit is natuurlijk van groot belang. Hoe presteren de teams die tegen elkaar spelen de afgelopen tijd? Zijn er spelers geschorst of geblesseerd? Met die voorkennis kun je een betere inschatting maken van hoe de wedstrijd kan gaan verlopen en je kansen op winst op je inzet vergroten.

Live wedden

Je hoeft niet altijd vóór de wedstrijd al in te zetten. Bij steeds meer bookmakers in Nederland is het mogelijk om ‘live’ te wedden. Dat wil zeggen dat je tijdens de wedstrijd nog kunt inzetten op het eindresultaat. Zo kun je het verloopt van de voetbalwedstrijd meenemen in je weddenschap en zo de kans vergroten dat je het bij het rechte eind hebt. Daarmee kun je je kansen op rendement op je inzet vergroten.

Inzet spreiden

Het verstandig om wedden op voetbalwedstrijden hetzelfde aan te pakken als een verstandige belegger met een aandelenportefeuille, namelijk door het risico te spreiden. Dat doe je door niet op één, maar op meerdere wedstrijden tegelijkertijd te wedden. Zo kan winst bij de ene wedstrijd verlies bij de andere compenseren en is de kans kleiner dat je je hele inzet kwijtraakt door een verkeerde voorspelling. De consequentie is ook dat je waarschijnlijk minder winst boekt, maar dat is beter dan al het geld dat je ingezet hebt in één keer kwijt te zijn. Met die winst kun je eventueel weer opnieuw wedden om te proberen met gewonnen geld opnieuw geld te winnen.

Wedden op kleinere competities

Natuurlijk is het verleidelijk om te wedden op ‘grote’ wedstrijden. Maar daar is de beloning vaak niet enorm bij een gewonnen weddenschap. Grotere winsten zijn er veelal te behalen bij weddenschappen op wedstrijden in kleinere competities. Hier moeten bookmakers hun best doen om mensen te interesseren om op de wedstrijden te wedden en verdiepen ze zich minder in de historische statistieken van de wedstrijd, met als gevolg dat je kunt profiteren van hoge quoteringen. De kans op hoge winsten is daarom hier vaak groter.

Wedden op voetbalwedstrijden kan erg leuk en spannend zijn en voor interessante winsten zorgen. Maar het blijft natuurlijk wel gokken. Daarom is het verstandig om altijd alleen maar geld in te zetten dat je daadwerkelijk kunt missen. Op deze manier voorkom je dat het verliezen van je inzet ervoor zorgt dat je in de financiële problemen raakt. Het is beter om klein te beginnen en verder te spelen met je eventuele winst dan telkens meer van je ‘eigen’ geld in te zetten.