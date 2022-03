Win een trui van het Bredase modemerk House of Harts!

BREDA - BredaVandaag en modemerk House of Harts hebben de handen ineen geslagen. Samen geven zij tien truien van het Bredase merk House of Harts weg aan de Vrienden van BredaVandaag! Lees dus snel verder!



House of Harts is in 2020 opgericht door Jessia Harten. Vanuit het kantoor in Breda-Zuid verkoopt House of Harts wereldwijd. “Ik weet nog goed dat de eerste fotoshoot plaatsvond in New York. Ik had toen slechts vier hoodies op zak.” Jessia werd geïnspireerd om te starten met het merk door haar man Teng Janssens. Hij is al zijn hele leven actief in de mode-industrie. “Met hem had ik eindeloos inspirerende gesprekken. Daaruit ontstond uiteindelijk House of Harts.” Het grote verschil op dat moment is dat House of Harts zich, in tegenstelling tot de activiteiten van haar man, volledig concentreert op het online verkopen van unisex sweatwear en t-shirts. “House of Harts richt zich op stijlvolle en modieuze collecties, zodat iedereen onze producten het hele jaar door kan dragen. Met het merk willen we positiviteit uitstralen en mensen inspireren.”

Voor een unieke winactie heeft House of Harts de handen ineen geslagen met BredaVandaag. Vrienden van BredaVandaag maken daarom kans op één van tien truien van House of Harts, ter waarde van minimaal 70 euro per stuk.

Kans maken

Wil jij één van de tien truien winnen? En ben je Vriend van BredaVandaag? Vul dan snel de aanmeldlink in die je hebt ontvangen de mail! Ben je nog geen Vriend van BredaVandaag? Meld je dan nu aan, en doe meteen mee aan deze toffe winactie! En als Vriend van BredaVandaag ontvang je ook meteen het Jaarboek Breda 2021 ter waarde van 19.95 euro!

Vriend van BredaVandaag ben je al voor slechts 29,95 euro per jaar. Dus meld je snel aan via www.vriendvanbredavandaag.nl, en profiteer heel het jaar door van mooie acties!

De winnaars van de truien krijgen in de week van 28 maart bericht. Wil je meer weten over House of Harts? Lees het hele interview met Jessia Harten hier.