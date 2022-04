Minder woningen verkocht in Breda

(Advertorial) - Het lijkt er op dat de spanning op de regionale woningmarkt afvlakt. Mensen knappen liever hun huis op dan dat ze gaan verhuizen en starters staken hun zoektocht vanwege de hoge prijzen, waardoor er minder woningen verkocht worden. In een jaar tijd nam het aantal transacties in Breda af met zo’n 30 procent.



In een jaar zijn de huizenprijzen in Breda gestegen met een kleine 20 procent, laten cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) zien. Dit percentage is zeer hoog. Een huis dat begin 2021 voor 400.000 euro op de markt kwam, kost nu 480.000 euro. Al jarenlang zijn de huizenprijzen aan het stijgen, wat ervoor zorgt dat steeds minder mensen een geschikt huis kunnen kopen. In het vierde kwartaal van 2021 werden er slechts 447 woningen verkocht in Breda, in het derde kwartaal waren dit er 394. Het lage aantal transacties laat zien dat mensen liever blijven zitten en de huidige woning opknappen. De situatie op de woningmarkt was dan ook nadrukkelijk onderdeel van diverse campagnes bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Maximale hypotheek

Steeds meer huizenkopers gaan een maximale hypotheek aan om toch een woning te kunnen kopen. De hoogte van de maximale hypotheek wordt bepaald door de hoogte van het inkomen, de taxatiewaarde van de woning, de woonquote en overige financiële verplichtingen. Wie van plan is om in 2022 een huis te kopen, doet er dus goed aan om rekening te houden met financiële verplichtingen die bij het BKR geregistreerd staan. Zo heeft een persoonlijke lening, creditcard of een auto-financiering invloed op de hoogte van de hypotheek. Ook private lease wordt per 1 april 2022 voor 100 procent van de leaseverplichting geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Toch is private lease in veel gevallen voordeliger dan een autofinanciering. De consument moet bij autofinanciering namelijk nog rekening houden met verzekering, belastingen en onderhoudskosten in de eigen kostenberekening.

Stijgende rente

Op woningen die te koop staan komen volgens de NVM minder gegadigden af vergeleken met een jaar geleden. Het is goed mogelijk dat de huizenprijzen minder hard door stijgen door de afnemende vraag, al is er nog altijd een groot tekort aan woningen in Nederland. De bouw van woningen blijft sterk achter op de vraag. In de woningplannen van de nieuwe Woon- en Bouwagenda staat dat er zo’n 2 miljard beschikbaar komt voor het bouwen van bijna 900.000 nieuwe woningen in de periode tot 2030. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil hiermee de woningnood in Nederland terugdringen. De regionale woningmarktcijfers tonen aan dat de verschillen in West-Brabant groot zijn. Zo bedraagt de prijsstijging in Bergen op Zoom ‘slechts’ 11 procent in vergelijking met plus 20 procent in Breda.