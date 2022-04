Thuishulp Breda start per 1 juli met verzorging en wijkverpleging

(advertorial) - Alles onder één dak. Dat was wat Nico Mathijssen, Lisanne de Laat én hun investeerders voor ogen hadden toen ze drie jaar geleden begonnen bij ThuisHulp Breda. Huishoudelijke ondersteuning, medische hulpmiddelen, verzorging en verpleging. Met ingang van vrijdag 1 juli wordt deze wens werkelijkheid. ThuisHulp Breda biedt vanaf die dag - naast huishoudelijke hulp en medische hulpmiddelen - verzorging, verpleging én wijkverpleging. Dit gebeurt onder de naam ThuisHulp Breda Wijkverpleging. Zorgmanager Olga Nouws: “Onze kracht? We doen het samen.”

Ruim drieënhalf jaar geleden startte ThuisHulp Breda met het aanbieden van huishoudelijke hulp. Inmiddels heeft de jonge onderneming 150 thuishulpen in dienst. “Onze medewerkers komen dagelijks bij cliënten thuis om hun woning opgeruimd en schoon te houden”, vertelt operationeel manager Nico Mathijssen. “Vanuit deze observerende rol hebben zij zicht op eventuele andere zorgvragen. Voorheen kwamen in dit geval andere zorgaanbieders in beeld, maar nu kunnen we alles onder één dak bieden. Het grote voordeel is dat de lijnen tussen onze zorgcoördinatoren en wijkverpleegkundigen straks kort zijn.”

Hij vervolgt: “Alles begint met een goed plan en in dit plan geloven onze investeerders. We hebben vertrouwen in onze toekomst en zijn verheugd dat Olga Nouws de taak op zich neemt ThuisHulp Breda Wijkverpleging vorm te geven.”

Olga vult aan: “Wat ons onderscheidt is onze samenwerking met MediPlus Hulpmiddelen in Breda en de huishoudelijke hulp die wij bieden. Daarnaast zijn wij een lokale partij met Bredaas bloed. Wij bieden patiënten gespecialiseerde verpleegkundige hulp en wijkverpleging. Hierdoor kunnen zij eerder vanuit het ziekenhuis terug naar huis.”

Samen

Olga is met bijna dertig jaar ervaring in vele zorgfuncties geen nieuwkomer. “Maar ik kan niet in mijn eentje een organisatie op poten zetten”, vertelt ze. “ThuisHulp Breda Wijkverpleging is dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die graag in een jonge en startende onderneming willen werken. We zijn op zoek naar helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Ook leerlingen zijn welkom binnen onze organisatie. Zij krijgen de kans ervaring op te doen binnen hun vakgebied. Al onze medewerkers worden daarnaast uitgenodigd mee te denken over beleid en de invulling van onze zorg. Want we doen het samen.”

De vele doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie maken ThuisHulp Breda Wijkverpleging onderscheidend. Nico: “Medewerkers die binnenkomen als thuishulp en de wens hebben tevens verzorgende taken uit te voeren, krijgen bij ons de kans een opleiding tot helpende en verzorgende te volgen. En wanneer iemand bewust de keuze maakt dit niet te doen, is dit ook prima. Want plezier staat voorop bij deze organisatie. Maatwerk voor medewerkers is heel belangrijk.”

Goed werkgeverschap

Onderdeel van dit maatwerk is ook dat medewerkers in overleg zelf hun werkuren mogen indelen. Olga: “Wil je werken tijdens schooltijden of avonden? Dit is mogelijk. Of studeer je nog en werk je graag tijdens weekenden en schoolvakanties? Ook dat kan. Wij zijn zuinig op onze medewerkers.”

Nico vult aan: “Ons streven is goed werkgeverschap. Onze thuishulpen hebben ThuisHulp Breda onlangs beloond met het rapportcijfer 9. Hier zijn we meer dan trots op. We trekken deze lijn ook dan ook in deze nieuwe organisatie.”

Uit dit hoge cijfer blijkt dat medewerkers graag werken bij ThuisHulp Breda. “Dit uit zich in zorg van hoge kwaliteit. En dat is waar we alles uiteindelijk voor doen. Op deze manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.”