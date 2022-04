Ploegendienst komt met een indrukwekkende line-up en nog meer creativiteit

(Advertorial) - De zon begint te schijnen en de ‘Summer of Love’ staat nu echt voor de deur. Op zaterdag 2 & zondag 3 juli is het alweer het vijfde jaar dat het Ploegendienst Festival aanmeert op de Galderse Meren. Dit wordt de 7e editie. Na vorig jaar, met de nodige dosis geluk en doorzettingsvermogen, een van de weinige evenementen te hebben gedraaid in de Corona-zomer wordt het dit jaar wederom tijd voor twee dagen feest aan deze prachtige plas. In aanloop naar het PLOEGENDIENST Festival spraken wij kort wat bevlogen vaste krachten van Kairos Events die allen druk bezig zijn om er deze zomer weer een prachtig weekend van te maken.

Kleine jongetjes worden groter al weet Ploegendienst wel altijd op een unieke manier de intimiteit op het festival te bewaren. Hoe doen jullie dit?



“Mensen moeten lekker kunnen dwalen en op avontuur kunnen gaan. Dit jaar hebben we nog meer van dit soort hoekjes en plekjes gecreëerd. Dit in combinatie met een lekker divers programma en relatief kleine, intieme stages is voor ons precies wat het moet zijn”. Aldus Tijn Kapteijns, organisator van het festival.



Afgelopen week gooide Ploegendienst haar programma online. Het programma is volwassen en divers kun je hier wat meer over vertellen?

“We hebben geprobeerd dit jaar een combinatie te maken van onze bekende programma lijn op de zaterdag met een twist op de zondag. Dit alles bedenken we samen met onze programmeurs Mauro en Bjorn.” Aldus Sjoerd van Herreveld, Event Manager bij Kairos.



“De genres van een aantal podia switchen op de zondag. Waar je op de zaterdag nog lekker mee kan grooven op de muziek van Chris Stussy, East End Dubs, Ben Rau en een toffe b2b van Luuk van Dijk met lokale knaller Makou. Zal er hier zondag uit een ander vaatje worden getapt met meer obscuurdere house en eclectische breakbeats van o.a. HAAi, JASSS en Sandrien back 2 back met Fafi Abdel Nour. ??



Daarnaast hebben we dit jaar een vernieuwde Energiecentrale, met Coloray b2b Ineffekt, LUCY en als afsluitende act Spekki Webu b2b Jeans. Op dit podium is er iets meer powerhouse en techno op de zaterdag, en vol de focus op minimal op de zondag met artiesten Spokenn (Ferro & Reis), Francesco del Garda, The Ghost en Doudou MD. Bij de zagerij is dit exact andersom. Daar zul je weer wat meer techno invloeden horen op de zondag.



De Haven houdt zijn authentieke karakter met de toch wel vaste prik, fijne deephouse met artiesten als Colyn, Fideles, Innellea en Toto Chiavetta. Natuurlijk weer aangedreven door de nodige lokale DJ’s!?



Los van de nieuwe misschien ietwat on-bredase invalshoeken qua programmering hebben we geprobeerd ook de trouwe techno bezoeker te bieden wat ze gewend zijn met op de Bouwplaats twee dagen knallen met o.a. Ben Sims, Dasha Rush met set als In(DASH)trial (het woord zegt het al), ROD, Oscar Mulero, DYEN, Nico Moreno en de back2back van Abstract Division en Tripeo. Dat wordt stevig doorwerken!’??



Op de Twerkplaats kan er heel het weekend weer ‘getWERKT’ worden, en ook het Boorplatform komt weer in het water te liggen met een vette Disco line up met o.a. CC:Disco! en Bibi Seck op de zaterdag en wordt dit podium op de zondag overgenomen door Ploegendienst Soundmachine met een greep uit de lokale Bredase DJ-garde. Gegarandeerd knallen dus!



Kortom het programma mag er zijn dit jaar, en we gaan er alles aan doen om het terrein weer om te bouwen tot de magische werkvloer die je van ons gewend bent! Schouders eronder en gaan.??





Sinds twee jaar dus ook een zondag. Wat kunnen we verwachten?

“Er komt inmiddels zo veel kijken bij de productie van het evenement dat het eigenlijk zonde is om dit maar bij één dag te houden. Daarnaast merken we dat de vraag naar tickets steeds groter wordt. De zaterdag verkochten we binnen een paar minuten uit. We willen de intimiteit op het terrein bewaren, dus hebben we gekozen voor een extra dag. Vorig jaar verkochten we deze dag direct uit en ook dit jaar ziet het er naar uit dat dat weer gaat gebeuren. Het mooie aan die extra dag is ook dat wij geheel gekeken over het weekend net wat vettere dingen kunnen doen muzikaal en conceptueel. Een boorplatform op het water, nog meer creativiteit, leuke hoekjes, kleine podia, kunstobjecten, een line-up met meer verdieping. Wij zijn creatief nog lang niet uitgespeeld.

Wat je muzikaal van de zondag kan verwachten? Lekker stevige oldskool techno, maar ook een hele gave minimal stage en zweven bij de deephouse. De perfecte sounds voor de zondag. Deze dag leent zich ook perfect voor het wat oudere publiek wat niet meer vol op social media vooraan ligt om een kaartje te kopen. Een hele mooie doelgroep van het eerste uur die je er graag bij hebt.”

Jullie hebben het veel over creativiteit, wat kunnen we verwachten?

“Sinds dit jaar werkt Mandy Ploegmakers bij ons (ja dat is echt haar achternaam lacht Kapteijns). Zij maakt zicht druk over ons creatief programma. Daar zitten hele toffe dingen tussen. Zo hebben we dit jaar een hosting van CheeseCake en nodigen we onder andere BO Diversity, V.V. Eigenbelang, Studio Zandbak en diverse acteurs uit. Zoals ieder jaar hebben we een creatieve markt, Lach je Lens is er als vaste prik weer bij, een mooie creatieve club uit Breda komt wederom de secret area verzorgen en Festivalleggings is wederom van de partij, Zo hebben we geloof ik 30 tot 40 partijen die creatief bijdragen aan het weekend. Heel gaaf om te zien!”



Zijn er nog kaarten!?

“Op maandag 2 mei om 12.00 uur gaan de laatste zaterdag tickets die zijn teruggekomen uit de vrijval in de verkoop. Dat is een handje vol. Daarna is de zaterdag definitief uitverkocht. Onze focus ligt nu vol op de zondag en weekend tickets die lopen gelukkig ook goed door. Het is een kwestie van tijd, maar het ziet er naar uit dat we wederom volledig twee dagen gaan uitverkopen. Supergaaf om te zien en een mooi compliment. Dit wordt een prachtig weekend”. Aldus Kapteijns.

