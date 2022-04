Koninklijk Bredaas Mannenkoor houdt gratis concert op 4 mei in de Grote Kerk

BREDA - Het Koninklijk Bredaas Mannenkoor geeft woensdag 4 mei een concert ter ere van de Dodenherdenking. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk en is gratis toegankelijk.

Op 4 mei houdt het Koninklijke Bredaas Mannenkoor een concert in de Grote Kerk onder leiding van dirigent Hans de Wit. Achter de vleugel zit André Telderman. De aanvang van het concert is 20.45 uur. De inloop is vanaf 20.10 uur.

In totaal worden er veertien nummers ten gehore gebracht. Het concert start met Domine, Salvum Fac Regem Nostrum. Daarna volgen onder andere Veni Jesu, Lascia Ch’io pianga en Beati Mortui. Het concert zal eindigen met onder andere Bridge over troubled water van Paul Simon en You raise me up van Rolf Løvland. Het concert is gratis toegankelijk. Wil je meer weten? Ga naar www.bredaasmannenkoor.nl

Over het Bredaas Mannenkoor

Het Bredaas Mannenkoor is opgericht in 1865. Sinds 1905 mag het koor het predicaat ‘Koninklijk’ voeren, waarmee de kwaliteit van het koor en de vooraanstaande plaats binnen de culturele context van Breda wordt benadrukt. De Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor is van oudsher een zelfbewust, klassiek, onafhankelijk mannenkoor dat zich wil onderscheiden door niveau en repertoire.