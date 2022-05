Tandartsenpraktijk Belcrum geopend: Totale mondzorg onder één dak

(advertorial) – Met de opening van Tandartsenpraktijk Belcrum is Breda sinds begin april een tandarts rijker. Tandarts Valérie Bliek maakte met deze opening haar droom waar. “Over een eigen tandartspraktijk beschikken in de stad waar ik geboren ben, is het mooiste wat er bestaat. Breda is mijn thuis en nu heb ik er ook mijn werk,” laat ze spontaan weten op de vraag waarom zij schuin tegenover de noordelijke ingang van het NS-station een praktijk is begonnen.

Toen Valérie na haar eindexamen het Bredase Stedelijk Gymnasium verliet om in Rotterdam Geneeskunde en hierna in Amsterdam tandheelkunde te gaan studeren, bleef zij de stad trouw. Gedurende haar hele studie liet zij zich zowel werkend en recreërend regelmatig in de stad zien. Even was zij nog van plan kaakchirurg te worden, maar zag daarvan af. Als tandarts in opleiding merkte zij het prettig te vinden om een band op te bouwen met haar patiënten. Ook als het om hun wel en wee gaat.

Patiëntgerichte mondzorg

Valérie daarover: “Voor elke zorgverlener is het van belang te weten wie je patiënt is. Dat geldt ook voor de mondzorg waarbij ieder patiënt zijn eigen verhaal en beleving heeft. Omdat gezondheid en gebit niet van elkaar te scheiden zijn, is een goed gebit van groot belang. Het is mijn taak om de mensen daarvan bewust te maken. Daarom ben ik niet alleen geïnteresseerd naar de staat van het gebit, maar ook naar het welzijn van de patiënt. Het spreekt vanzelf dat ik gebitspreventie hoog in het vaandel heb staan.”

Spanning/ angst bij de tandarts

Jong en oud is van harte welkom bij Tandartsenpraktijk Belcrum waar Valérie werkt met twee tandartsen, een implantoloog, een mondhygiënist en preventie assistentes. Naast de algemene tandheelkunde kunnen patiënten ook terecht voor bijvoorbeeld (doorzichtige) Invisalign-beugels of implantaten (plaatsen van implantaten). Daarnaast is tandarts Valérie Bliek gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en patiënten met angst voor de tandarts.

Nieuwe patiënten welkom

“Op zaterdag 14 mei (13.00-16.00u) geven we een open dag om kennis te maken met de praktijk. U bent van harte welkom om sfeer te proeven en/of zich in te schrijven als patiënt. Ik ben ontzettend benieuwd wat u vindt van mijn moderne praktijk.”

U kunt zich inschrijven via: www.tandartsenpraktijkbelcrum.nl

Tandartsenpraktijk Belcrum, Stationslaan 81 – 83, Breda.

T: (076) 3036297. I: www.tandartsenpraktijkbelcrum.nl

E: info@tandartsenpraktijkbelcrum.nl.

Open tijdens kantooruren en op twee avonden per week.