Laat Breda jouw moeder verrassen!

(Advertorial) - Het is bijna zover: op zondag 8 mei is Moederdag! De dag dat alle mama’s in het zonnetje worden gezet.

Houd jij ook superveel van jouw moeder en wil je haar eens goed verwennen? En ben je op zoek naar leuke tips en fijne ideeën? Op de website van Visitbreda vind je alles over de leukste uitjes in Breda voor jou en je moeder.

De winkels in het centrum van Breda zijn geopend van 12:00 tot 17:00 maar de gezellige terrassen in de binnenstad bruisen in de avond nog door. Laat je in Breda verrassen met Moederdag!

