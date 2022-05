Het Spanjaardsgat festival keert met Pinksteren terug in de haven!

(advertorial) - Eindelijk, we mogen weer! Samen muziek maken en samen ernaar luisteren. Na drie jaar stilte klinkt er met Pinksteren weer muziek in de haven van Breda. Een nieuwe editie van het Spanjaardsgat festival staat voor je klaar. Ook onze eend is in het nieuw gestoken en zwemt enthousiast rond in het water.



Er is nog meer veranderd. Spanjaardsgat is een echt orkestfestival geworden en ingekort naar zes dagen. Daar is voor gekozen omdat je in minder dagen beter in staat bent om de kwaliteit van de programmering hoog te houden.

Waarom specifiek orkesten?



Heel veel mensen in Breda en omgeving spelen een instrument. Jij misschien ook wel. Helaas kunnen die muzikanten bijna niet meer samen op een podium spelen. Daarom biedt Spanjaardsgat amateurmusici, maar ook professionele orkesten en artiesten, graag een groot en professioneel podium. Sterker nog: het mooiste en gezelligste buitenpodium dat we kennen.



Orkesten stijf? Echt niet! Tijdens het Spanjaardsgat Festival valt er genoeg te swingen. Haal een drankje bij de bar en geniet van het waanzinnig gevarieerde programma. Van vrolijke pop, Eric Clapton en Santana tributes, flamenco tot de Bolero van Ravèl. Kom kijken naar gastoptredens van Belle Perez, Dennis van Aarssen en de New Cool Collective . Zij spelen samen met grote orkesten, die je normaal gesproken alleen op binnenpodia ziet. Pater Moeskroen speelt mee met Euphonia uit Teteringen. Kom alles te weten over de Spaanse Bolero (nee, niet dat jasje) onder leiding van Maestro Jules van Hessen. Je kent hem vast van TV, recent van de Negende van Tijl. Speel je zelf saxofoon? Mis dan de Open-Air-Masterclass van Benjamin Herman niet. Goed om te weten: voorheen was het Spanjaardsgat Festival gratis. Dit jaar moet je wel een kaartje kopen, maar het is het allemaal waard want de line-up is beter dan ooit. De prijzen verschillen per concert en starten vanaf 7,50 euro.



Fiësta Espanola

Het programma van 2022 heeft een Spaans tintje. Natuurlijk komt de Bolero van Ravel voorbij, uitgevoerd door het Philips Symfonie Orkest. Belle Perez zingt Spaanse liedjes met het Breda’s festival Orkest. Je krijgt het beroemde concerto d’Aranjuez te horen in een speciale bewerking, met flamenco gitarist Laurens van Wessel. En het Academie Orkest neemt flamencogroep Vamos en danser Herman Bosker mee. Afsluiter en nieuw dit jaar is Breda Zingt: alle klassiekers, evergreens, pophits en eigentijdse liedjes lekker keihard meezingen. Al het muzikale talent uit Bavel (orkest, band, koor en solisten) zorgen voor de leukste avond van het jaar.