Win kaarten voor ‘Swing while you’re drinking’

Het Spanjaardsgat festival is in aantocht! Van 1 juni tot en met 6 juni kunnen muziekliefhebbers weer genieten van hét festival voor orkesten in Breda. Wil jij erbij zijn op de openingsavond? Lees dan snel verder!



Het Spanjaardsgat festival vindt van woensdag 1 tot en met maandag 6 juni plaats in de Haven in Breda. Op die aansprekende en historische locatie kun je zes dagen lang genieten van optredens van zeer uiteenlopende orkesten. Van (Semi) professionele gezelschappen en amateur- en gelegenheidsorkesten tot militaire kapellen en grote ensembles: Het Spanjaarsdgat festival is hét evenement voor liefhebbers van orkesten. Alle genres en stijlen komen voorbij.



Op de openingsavond staat de Marinierskapel samen met Dennis van Aarssen (winnaar The Voice 2019) op de planken. Zij verzorgen het optreden ‘Swing while you’re drinking.’ Dennis werd al op jonge leeftijd geraakt door jazzmuziek. Mede door het album Swing When You’re Winning van Robbie Williams werd hij verliefd op het genre. Zijn grote voorbeelden zijn Frank Sinatra en Michael Bublé en dat is heel goed te horen. Samen met de Marinierskapel is dit een gouden combi. Wil jij gratis kaarten winnen voor dit optreden? BredaVandaag mag 30 kaarten weggeven! Ga naar www.bredavandaag.nl/spanjaardsgat



Het Spanjaardsgat festival biedt nog heel veel meer verrassende en leuke concerten. Met gastoptredens van Belle Perez, Dennis van Aarssen, New Cool Collective, Benjamin Herman, Pater Moeskroen en heel veel lokale sterren. Op het gezelligste buitenpodium van Nederland. Kijk op www.hetspanjaardsgat.nl voor het programma en kaartverkoop.